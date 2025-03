La audiencia de 'La Revuelta', la mejor: 60.000 € para el niño con una enfermedad ultrarrara

Cuando Óscar y Sara decidieron ir de público a La Revuelta, es muy probable que no se imaginasen el impacto que iba a tener en sus vidas. Ambos son los padres de Mateo, un niño de cinco años con una enfermedad ultrarrara que solo poseen cinco menores en el mundo. "Como has abierto la puerta a las enfermedades raras, pues aquí estamos", indicaba su madre. Y dicho y hecho, porque solo hicieron falta tres minutos para disparar las ventas de su fundación y recaudar cerca de 20.000 euros en menos de 12 horas. Este lunes, Broncano ha anunciado en el programa que, después del fin de semana, esa cifra ha subido hasta los 60.000 €

"No nos lo terminamos de creer... Fue salir el programa y que no parase de sonar el teléfono. Multitud de socios se han apuntado y mucha gente se ha sumado a esto. Ha sido increíble y todavía lo está siendo. Hemos recibido muchas donaciones y llevamos más de 10.000 euros con 300 cuentos vendidos. Para nosotros está siendo brutal porque también llevamos más de 8.000 euros en la tienda benéfica", nos explica Óscar por teléfono. Repleto de gratitud y visiblemente emocionado, confiesa que quizás, en unas horas, consigan ser plenamente conscientes del impacto que ha tenido su paso por el programa. "De momento queremos esperar a que esto se relaje para poder ofrecer las cifras exactas. Está siendo una auténtica barbaridad".

Como en la gran mayoría de estos casos, la dificultad principal radica en lo poco que se conoce sobre él. " Esta es la lucha que tenemos ", dice Óscar. "Al ser una enfermedad ultrarrara hay muy poca investigación , así que no sabemos cómo progresa. Al poco de nacer Mateo tuvimos que trasplantarle. Lo poco que se sabe es que le afecta a los órganos hasta que dejan de funcionar y necesitan un trasplante. Así que... No conocemos mucho más. La lucha es que se sepa y que podamos financiar su estudio".

Su fuerte conexión con Noah

La Revuelta está repleta de humor, pero también es un espacio seguro donde poder expresar cuestiones como las del pequeño Mateo. Ya ocurrió hace unos meses con Noah, la joven valenciana de 26 años con siete enfermedades raras. "Una por cada día de la semana", como afirmaba ella misma durante su entrevista con Broncano. Gracias a su relato en prime time, Óscar y Sara vieron la oportunidad de acudir como público y verbalizar el problema que convive junto a su familia desde que su hijo fue diagnosticado. "Conocíamos a Noah porque nos apoyó en un evento hace años y a raíz de eso dijo Sara... "¿Por qué no vamos?", nos cuenta su padre.

Naturales de Parla, en pocos días la productora se puso en contacto con ellos y les confirmó el día y la hora a la que podrían ir al Teatro Príncipe Gran Vía, el lugar donde sucede toda la magia. De no ser así, no podríamos afirmar que uno de los lemas del programa es "Sin ciencia no hay futuro", no conectarían en directo con investigadores en La Antártida o dejarían a un lado casos tan impactantes como los que lleva a cabo el doctor Diego González Rivas. La Revuelta es humor, es ironía y surrealismo, pero también es un programa de servicio público que ha acogido las causas benéficas como uno de sus principales motores. Y para muestra, las historias de Mateo y Noah.