Emiliano pierde la cabeza en 'La Moderna'

El final de 'La Moderna' parece que va a sorprender a todos. Emiliano, el hombre frío y calculador que todos conocíamos, ha perdido la cabeza al conocer la traición que sufrió en su juventud y que le han ocultado hasta ahora. Emiliano está a punto de matar a Rodrigo y a Fermín, pero ya hay otro muerto en el suelo, Jerónimo. ¿Qué ha pasado para llegar hasta ahí? ¡Sigue leyendo para conocer todos los detalles!

Don Fermín busca matar a Emiliano

Don Fermín ha acudido a la mansión de los Pedraza buscando a Emiliano. Para el dueño de La Moderna no quedaba otra alternativa que matar a su viejo amigo. Emiliano ha demostrado que la situación se le escapa de las manos. Ha pedido que su leal valedor, Jerónimo, venga de Argentina para acabar con Fermín, y eso solo puede significar que ha perdido todas las de ganar. Sin embargo, Fermín y Emiliano se sienten entre la espada y la pared, los dos se ven en la obligación de intentar matar al otro.

“Querido Fermín, te pido perdón por no haberte hecho participe de la situación por la que estaba pasando. Como verás en las notas que te incluyo he hecho cosas terribles. Todos estos repulsivos actos los he cometido obligada por Emiliano Pedraza. Soy una víctima más del que crees tu mejor amigo. Si alguna vez me ocurriera algo, no lo dudes, él será el responsable”, ha leído don Fermín en la carta que Lázara le dejó escondida entre los libros de su despacho.

Fermín ha sacado la pistola y le ha apuntado sin dudar, pero tan solo un momento después ha llegado Jerónimo y ha hecho lo mismo para apuntar a Fermín. “De verdad, Fermín, con todo lo que me conoces. ¿De verdad pensabas que podrías acabar conmigo?”, le ha dicho Emiliano a Fermín.

Emiliano le ha asegurado que todo formaba parte de un plan. Él mismo ha sido quien ha pedido que le liberen para poder ver cómo muere. “Dale recuerdos al mal bicho de tu esposa”, le ha dicho Emiliano. “Algún día pagarás por lo que has hecho”, ha dicho Fermín asumiendo su final. “Sí, algún día, pero tú no estarás para verlo”, le ha respondido Emiliano antes de pedirle a Jerónimo que le dispare.