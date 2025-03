Un té con Teresa Hurtado de Ory: "Me llevo esto para toda la vida"

Teresa Hurtado de Ory se ha convertido en un año y medio en uno de los rostros más queridos de las tardes de La 1. La actriz que interpretaba a Antonia, la veterana dependienta de La Moderna, ha abandonado la serie tras fallecer por una bala perdida de unos manifestantes radicales. Todos los seguidores lamentan su pérdida al igual que todos los compañeros del salón de té. Hoy la actriz se sienta en el sofá de La Moderna para responder a las preguntas de nuestra sección ‘Un té con’.

Teresa Hurtado de Ory se despide de Antonia

“Me atrajo su empatía, su ternura… A pesar de todo lo malo que le había pasado en la vida había algo muy bonito en ella y esa luz”, nos cuenta cuando le preguntamos qué fue lo que le llamó la atención de su personaje. Antonia era una persona alegre, sensible, positiva, empática y siempre dispuesta a ayudar a todos. Eso fue lo que la hizo tan especial entre todos sus compañeros y lo que también propició que se ganase el cariño de todos los seguidores.

Teresa Hurtado habla de Antonia como una mujer cuidadora, “siempre pendiente de los demás”, pero también cree que es una mujer fuerte a pesar de su sensibilidad y que busca la justicia por encima de todo. Cuántas veces la habremos visto enfrentarse al mal por algo que creía justo, como aquel momento en el que escondió a Marta de la policía sabiendo que ella no había matado a su tío Higinio. Era una mujer entregada a los suyos igual que Teresa.

“Antonia me ha enseñado mucho y yo creo que también le he puesto cosas mías”, dice cuando le preguntamos qué tiene en común con su personaje. “Somos muy empáticas y también me considero una persona justa”, reconoce entre sonrisas.