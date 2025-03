Capítulos del 347 al 351 de 'La Moderna': Fermín es detenido por el asesinato de Lázara

Emiliano ha acusado a don Fermín de asesinar a doña Lázara y, aunque Dávila no confía en él, no le queda más remedio que seguir sus pistas. Eso llevará a don Fermín a sufrir una detención en su propio salón de té. No será la única desgracia que tendrá lugar en los próximos capítulos, pues una manifestación irrumpirá en el rodaje de 'El retorno de la espía intrépida' complicando la vida de todos los presentes. Si quieres saber más detalles, sigue leyendo el avance para descubrir qué pasa en los próximos capítulos.

Capítulo 347, lunes 24 de febrero de 2025 Agustín e Inés preparan todo para grabar la última secuencia de la película, una persecución por el mercadillo que contará con dos figurantes muy especiales, Esperanza y Antonia. La limpiadora está muy emocionada por su debut en el cine y se esforzará por dejar su papel en buen lugar. Mientras, en el salón de té, se celebra el funeral de doña Lázara, con un Fermín destrozado pero arropado por todos sus empleados y amigos. Quien no aparece por el funeral es Emiliano, que considera que no será bienvenido. Él sigue planeando conseguir la incapacidad de Maruja y fugarse con Pepita al campo. Además, a Miguel le llega una sorprendente donación para su proyecto de libros en hospitales infantiles.

Capítulo 348, martes 25 de febrero de 2025 Miguel quiere descubrir quién está detrás de la donación, pero no le será tan fácil. Por suerte, don Fermín será clave en esta misión. El dueño del salón de té tendrá que hacer frente a la detención por parte del capitán Dávila, que, a pesar en confiar en su inocencia, tiene la obligación de detener a don Fermín por orden de sus superiores. Cañete recibe una llamada de Quico para pedirle ayuda, y el jefe de camareros lo dispone todo para entregarle a la justicia sin que se entere. Por último, un inesperado suceso hará que el rodaje se tiña de negro. Salón de té La Moderna Salón de té La Moderna - T3 - Episodio 348 Celia vuelve justo cuando las hermanas Valbuena y Agustín preparan el rodaje en el mercadillo. Emiliano le prohíbe a Maruja que salga de casa y dec... Ver ahora

Capítulo 349, miércoles 26 de febrero de 2025 La desgracia golpe de nuevo en el salón de té, especialmente a Pietro y Esperanza. Todos lucharán por sobreponerse a este duro momento, mientras tratan de sacar adelante La Moderna con las órdenes de Laurita, Inés, Cañete y Teresa, que toman el mando tras la detención de don Fermín. Quico finalmente será detenido por el capitán Dávila con la ayuda de Cañete y por fin podrán celebrar una victoria. Salón de té La Moderna Salón de té La Moderna - T3 - Episodio 349 Don Fermín sale de La Moderna detenido por Dávila. Pietro recibe la noticia de que Antonia ha muerto. Cañete participa como cebo en la captura de Q... Ver ahora

Capítulo 350, jueves 27 de febrero de 2025 Agustín y Ramallo preparan todo para el estreno de la película 'La espía intrépida'. Inés y Laurita no quieren celebrar el estreno, pero saben que necesitan recuperar el dinero para liberar a Ramallo de don Bernardo. En la mansión de los Pedraza se lleva a cabo una evaluación a Maruja, Mientras Paula e Iván se preocupan por ella, Emiliano tratará de conseguir su incapacidad. Cuando Maruja descubra los planes de Emiliano, el empresario se verá obligado a tomar medidas más drásticas. Salón de té La Moderna Salón de té La Moderna - T3 - Episodio 350 Los trabajadores de La Moderna trabajan al unísono mientras Don Fermín está en el calabozo. A Maruja le hacen un reconocimiento médico por orden de... Ver ahora