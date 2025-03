Iván y Mercedes se dejan llevar en La Moderna

Llevamos mucho tiempo esperando este momento, pero por fin ha sucedido. Los seguidores de la serie han esperado pacientemente y, al final, se les ha concedido el deseo. Iván y Mercedes han decidido dar un paso adelante y comenzar una relación juntos, sin nombre ni apellidos, pero con la promesa de marcharse lejos de Emiliano.

Todos sabemos de sobra que Mercede s siempre ha estado enamorada de Iván , o sea, el problema no es que no sienta lo mismo, el problema es que siente que traiciona a César al pensar siquiera en vivir algo más que una amistad con Iván. Por suerte, los consejos de Maruja han ayudado a Mercedes a ver las cosas de otra manera.

Mercedes sabe que su forma de amar no tiene límites y que, si decide empezar algo con Iván, tiene que estar segura de que no le romperá el corazón. Maruja ha hablado en favor de su hijo, y, aunque sabe que tiene muchos defectos como buscar la constante aprobación de su padre, confía en lo que Iván siente por Mercedes y que podría corresponderla sin hacerla daño. Eso sí, Maruja ha puesto una condición para que sean felices . “Véndelo todo, el cabaret, el apartamento que te dejó tu hermano, y marchaos. Marchaos lejos de aquí, de Emiliano y de todo . Esa será la única forma de que seáis felices”, le ha dicho Maruja.

Maruja acudió sin pensar al Madrid Cabaret movida por la costumbre, la nostalgia y la necesidad de sentir a César más presente. Allí se encontró con Mercedes, que ya había abierto el local para sus clientes. Aunque entre ellas la relación no siempre fue la mejor, no tuvieron reparos en sincerarse la una con la otra sobre la falta que les hacía César a ambas. Aprovechando ese clima de compañía, Mercedes quiso preguntarle a Maruja por Iván.

Mercedes e Iván se dejan llevar

Iván ha aparecido en el Madrid Cabaret para pedirle perdón a Mercedes. Él no quería que ella se sintiese presionada y ha querido disculparse por si la había molestado. Los dos han comenzado a hablar de sus sentimientos, pero cuando Mercedes ha sugerido que se marchasen lejos de Madrid, a Iván le han entrado las dudas, lo que ha provocado un grandísimo enfado en la hermana de César que ha pensado que su amor no era suficiente para alejar a Iván de su familia.

Más tarde, Iván ha acudido a ver a Mercedes para decirle que habían encontrado el cadáver de Lázara. La noticia ha afectado mucho a la nueva dueña del Madrid Cabaret, que ha reconocido sentirse confusa por lo ocurrido en relación a las muertes de Lázara y César. Eso los ha llevado a hablar de nuevo de una posible fuga juntos. “Iván, recuerda lo que te dije ayer. Quizás es el momento de dejarlo todo atrás”, le ha dicho Mercedes a Iván. “¿Tú lo dejarías todo y te irías conmigo?”, ha insistido ella de nuevo. Mercedes ha tomado su silencio como una respuesta y ha decidido zanjar el tema. “No te impacientes, Mercedes, te iba a responder”, le ha dicho Iván al fin. “Bueno, si no me vas a dejar pensar… ¿Te vas a ocupar tú de a dónde nos vamos? Porque tú no lo sabes, pero yo soy un desastre tomando decisiones”, le ha dicho al fin Iván. “Contigo me iría al fin del mundo”, le ha asegurado Iván antes de que Mercedes le diese un efusivo beso en los labios.

04.21 min Iván y Mercedes se dan su primer beso

Los dos se han sentido muy emocionados al ver que por fin se entendían y que su amor saldría adelante. Sin etiquetas, sin nombres, solos ellos dos dispuestos a luchar contra todo para sobrevivir, y a ser posible, lo más lejos de Emiliano.