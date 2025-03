Laurita y Celia se besan en 'La Moderna'

Muchos de los seguidores de La Moderna se preguntaban en redes sociales si Laurita y Celia, dos mujeres que se conocieron en las galerías y se hicieron inseparables, eran algo más que amigas. Hoy, a pocos días de acabar la emisión de la ficción de Boomerang TV, podemos confirmar que su relación es muy real y que 'Laulia', como las llaman en redes sociales, existe.

La relación con Agustín interrumpió su amor

Quizás Laurita no estaba preparada para tener una relación con Celia, quizás no estaba lista para asumir tampoco que lo que podía sentir por Celia podría ser amor o quizás la época en la que vivía le obligaba a rechazar esa idea. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que Laurita y Agustín se conocieron poco después y entre ellos surgió una chispa, un tonteo inevitable que más pronto que tarde los llevó a iniciar una relación.

No todo fue idílico, de hecho, al principio no se soportaban, pero con el tiempo sintieron un cariño muy especial. Lo que no esperaba nadie es que Agustín llegase a enamorarse de Inés. Inés y Agustín intentaron ignorar sus sentimientos, pero al final no lo pudieron evitar y se besaron en el Madrid Cabaret provocando una dolorosa traición para Laurita.

Cuando Agustín e Inés le confesaron lo ocurrido a Laurita, la sobrina de don Fermín sintió que su mundo se hundía. Dos de las personas que más quería la habían traicionado y no sabía cómo seguir adelante. Por suerte, Celia la ayudó una vez más y le ofreció irse con ella a Alemania en la gira de Estrellita Castro.