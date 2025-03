Gustavo Santaolalla y "la nota equivocada": cómo la visión genuina del compositor llegó a ganar dos Óscar

Él éxito del arte no se mide en premios, más bien se trata de la capacidad de que lo que cuentas llegue a la mayor cantidad de gente posible. Conseguir lo universal. Es algo que Gustavo Santaolalla (Buenos Aires, 1951) no buscó premeditadamente, pero sí confiesa que cuida cada canción "como un hit".

El compositor quiere que sus discos tengan un común denominador en "la calidad de la composición, de la grabación, de la interpretación y de la elección del repertorio". En esta entrevista de una hora con Mañana más el músico revela la sabiduría que toda una carrera en la música le ha dado.

Y lo hace desde un país icónico en su vida, México. "Cuando vine por primera vez aquí a mediados de los 80, veo una escena que me hace acordar mucho a lo que viví en Argentina a finales de los 60 y los 70", recuerda el compositor. El primer lugar que pisó cuando vino la primera vez fue el Sevilla Palace, un hotel histórico de CDMX, "estaba haciendo todo el disco de Maldita Vecindad", sigue.

Ahora, desde la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, Santaolalla traza el mapa que le ha llevado desde su Argentina natal hasta Los Ángeles pasando por casi toda Latinoamérica. Para Ángel Carmona, presentador del programa, si Rubén Blades es el "alcalde de América Latina", Santaolalla es "el gobernador".

Más allá de los Óscar: el éxito de "la nota equivocada"

Entre risas, Carmona le dice al compositor que es del "club de Roger Federer, de Rafa Nadal", personalidades a las que hay que llamar para saber en qué vitrina va cada premio. Ganador de dos Óscar en 2005 y 2006 por las películas Brokeback Mountain y Babel. Además, tiene 17 Grammys Latinos y dos anglosajones.

¿Cómo se vive haciendo que cada canción se convierta en un gran hit? "Cuando pasó lo del Óscar, el primero, pensé: bueno, un golpe de suerte. Cuando gané el segundo seguido, realmente dije: se ve que estoy haciendo algo que conecta con mucha gente. Eso es un éxito. Ha tocado la fibra de muchas personas", expresa el músico.

Santaolalla recuerda que no siempre fue así. Era el año 1978 y el músico acababa de llegar a Los Ángeles escapando de la censura de la dictadura argentina. Empezaba a tener sus primeras maquetas, pero solo una persona descolgó el teléfono para escucharlas. Le dijo "mira, me encanta lo que haces, pero en todos los temas llega un momento que pareciera que le pegaste a la nota equivocada, al acorde que no va". Se lo tomó como un cumplido. Era exactamente lo que quería.

Al final, con los años, volvió a encontrarse con la misma persona. Esta vez le dijo que era un genio. "Ajá, ahora le gusta la nota equivocada", ríe el artista mientras lo rememora.