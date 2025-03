Viva Suecia: "El nuevo disco tiene más rabia que el anterior""

"Y si te acuerdas de mí, voy a joderte el presente. No me da miedo decir, que voy a quererte siempre". Así, con dolor y también con mucha gloria, regresa a los escenarios el grupo Viva Suecia. Tras el éxito de su anterior álbum, El amor de la clase que sea (2022) con el que cosecharon un disco de platino en España, los murcianos abren ahora un nuevo capítulo de su trayectoria musical. Un capítulo al que no le falta nada y que tiene de todo. Lo de siempre y lo de nunca.

Que nadie se deja engañar con el "estilo más continuista" de este primer single y adelanto de su próximo disco, "Dolor y gloria", porque los murcianos advierten: "vendrán palos". Pero de los buenos, claro. "Va a ser muy emocionante", apuntan.

"No tenemos una dirección concreta. Hemos empezado por esta canción porque nos flipa. Y no es por nada en concreto porque en el álbum hay cosas que aún tenemos que bautizar", ha explicado Rafa Val en los micrófonos de Mañana más, rodeado de sus compañeros Alberto Cantúa, Fernando Campillo y Jess Fabric.

Es la música la que manda. Ella es la que dicta el ritmo y el tono del álbum. Incluso es la encargada de elegir los nombres de sus canciones. "Tenemos un tema que, de momento, se llama "Soul" pero cuyo nombre aún no es definitivo", ha revelado Rafael Val. "Tiene vientos, coros, percusión, roots...Es una maravilla y son cosas que no habíamos hecho nunca", añade el vocalista del grupo. Las posibilidades de nombres y apellidos son infinitas. Tantas, como la creatividad quiera.

"No nos hemos planteado cómo va a ser el disco", reconoce Jess Fabric. "Vamos componiendo canciones y haciendo lo que nos da la gana y lo que nos apetece ese día. Así que, si nos levantamos muy 'souleros', saldrá una canción de soul, y si estamos en modo rock and roll, haremos rock and roll", ha reconocido.

Se trata de dejarse llevar y empaparse de todo. De lo bueno y de lo positivo, pero también de lo malo y de los oscuro. "En general este nuevo disco tiene más rabia que el disco anterior, porque todas estas cosas acaban colando. Vivimos en el mundo que vivimos, y no podemos evitarlo. Sí que hay canciones positivas y luminosas, pero es un álbum con más mala leche", ha subrayado Rafa Val.