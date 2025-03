Cupido: "Ha sido un año de baches gordos pero ya estamos a tope"

"Ni la Super Bowl ha hecho una promoción tan buena de la salida de un material". Así iniciaba su entrevista Ángel Carmona a Cupido en Mañana más, dando previamente la bienvenida al grupo mientras tocaba en el piano los primeros acordes de "Close to you", de The Carpenters, el tema escogido por la banda para lanzar la promo de su nuevo EP Te hago un resumen.

"Es bonito porque es una canción que Burt Bacharach —compositor de "Close to you"— estuvo intentando mover durante años, sabía que iba a ser un hit histórico pero no conseguía dar con la tecla de quién tenía que cantarla hasta que encontró a los hermanos Carpenter", cuenta Toni D.

El grupo, que surgió en 2018 con la unión entre el trapero Pimp Flaco (Daniel Pedraja) y la formación de bedroom pop Solo Astra —formada por Al García com, o bajista, Toni D a la guitarra, teclados y coros, Dannel en la batería y Luichi Boy también como voz y guitarra— ha regresado cumpliendo la doble tradición que ya vimos en 2020: reaparecer el día de San Valentín y presentar su nuevo trabajo en el programa La Revuelta con David Broncano.

19.34 min Mañana más - Cupido presenta 'Te hago un resumen'

En su nuevo trabajo Te hago un resumen, no faltan las referencias al amor y al desamor, un patrón ya en las letras de una banda cuyo primer disco Préstame un sentimiento fue uno de los más escuchados en España en 2019 con varios millones de reproducciones en Spotify. Sin olvidarse de Sobredosis de amor (2022), el segundo álbum, que también supuso un éxito en todas las plataformas.

De los cinco temas que componen el nuevo EP, es en "Me arrepiento" donde se escucha una de las frases que Carmona ha querido destacar en torno a esta temática del amor y el desamor: "No sé qué fue, pero se fue, nos alejó el miedo. Yo en VTC de color negro, solo se dejó un poco de café y su camiseta de ACDC...".

"Me parecía perfecto porque es una realidad. Como me pille el VTC me llevo mis cuatro cosas, me largo. Y al final siempre te dejas algo por ahí, un bote de café por ahí a medias, una camiseta que huele a esa persona", señala Dani Pedraja.

Otro de los temas que el grupo ha querido reflejar en su nuevo trabajo es el del tiempo. Pero si lo que quieren —como dicen en "La máquina del tiempo"— es recordar el pasado y esperar el futuro pero sin querer viajar a ninguno, ¿dónde quiere estar Cupido entonces? "En el presente", dice Dani Pedraja. "Del pasado me conformo con recordarlo y del futuro con esperarlo", concluye.