Gerardo Sánchez, director de 'Días de cine': "Quien reniegue de la cultura popular o miente o es tonto"

¿De qué van Los Picapiedra (1966)? Siguiendo su sinopsis, podríamos decir que esta serie infantil de dibujos animados narra las desventuras de dos familias de la Edad de Piedra, los Picapiedra y los Mármol, en un pueblo, Piedradura, bastante similar, eso sí, a la sociedad estadounidense de mediados del siglo XX. Hay, por lo tanto, amor, desamor, aventuras, comedia y cierta tecnología. Sin embargo, si hacemos caso al criterio del director del programa Días de cine de La 2 de RTVE, Gerardo Sánchez, Los Picapiedra no solo hablan de destino, sino que, directamente, lo son.

"Nací el mismo día y el mismo año que Los Picapiedra –el 30 de septiembre de 1960–y es uno de los hechos que han ido marcando lo audiovisual con mi vida", ha desvelado el periodista en los micrófonos de Mañana más. Ni el coincidir en cumpleaños con el novelista y guionista Truman Capote o con la actriz británica Deborah Kerr han supuesto tanto para el informador.

"Para mí estos cartoons tienen una parte emocional y sentimental. Me crie con ellos. Forman parte de mi historia", ha añadido Gerardo Sánchez, convencido de que su fecha de nacimiento no fue casualidad. Su destino estaba marcado, y ahora también, escrito. Entre sueños de cine y películas de ensueño, el periodista cuenta su vida en el libro Memorias de un cinéfilo sarnoso.

Cerca de más de 30.000 películas vistas avalan sus memorias. También sus más de 16 años al frente de Días de cine. Aunque, quizá, la parte más romántica y, seguramente, la más fuerte y determinante de este idilio por el séptimo arte sea la capacidad de dejarse sorprender.

"Soy hijo de la cultura popular. Me encanta Shakespeare, pero también Los Picapiedra. No veo por qué hay que elegir una cosa u otra", ha apuntado Gerardo Sánchez porque "en todo hay cosas muy buenas". "Quien reniegue de la cultura popular o miente o es tonto", subraya. O, incluso un "cantamañanas": "si cuesta más entender lo que estás explicando que la película en sí, significa que algo está yendo mal. Lo importante es quien ha hecho la cinta y no quién está diciendo algo sobre ella", ha recordado el periodista.

No todo el cine son filmes antiguos de horas y horas de rodaje con planos o guiones técnica y académicamente perfectos. No. El mundo audiovisual también se compone de obras populares y modernas. Para que el cine sea cine, deben coexistir ambas formas de entenderlo.

"La nostalgia en algunas películas queda bien, y en otras empeora", ha señalado Gerardo Sánchez, que lo tiene claro. Para él, "las buenas películas son aquella que, cuánto más veces se ven, mejores son" con independencia de cuándo se hayan estrenado. Porque la edad en este caso no importa. Solo es un número.