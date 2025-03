Lara Siscar: "El periodismo me ha salvado de muchas cosas"

Iba para científica. De hecho, Lara Siscar (Gandía, 1977) hizo el bachillerato de ciencias puras y comenzó la carrera de farmacia. Pero un examen parcial de parasitología lo cambió todo. Después de enfrentarse a la prueba, llegó a casa y le dijo a sus padres que no volvería más. "Me di cuenta de que lo que yo hacía en mi cuarto era leer el periódico y escuchar la radio, entonces pensé: ¿y por qué no?"

Aquel punto de inflexión sirvió a la valenciana para estudiar comunicación. Una manera de encontrar su verdadera vocación, pero también de enfrentarse a algunos miedos. "Era una niña extremadamente tímida por lo que, de algún modo, ha sido mi terapia, porque yo era incapaz de hablar en público", cuenta la periodista. "El periodismo me ha salvado muchísimo de muchas cosas", añade.

Síscar es, desde 2019, la voz y el rostro de las dos ediciones del Telediario fin de semana de TVE, puesto que compagina actualmente presentando el programa En Primicia. A ambos cargos les preceden numerosos como periodista y presentadora dentro de RTVE, a donde llegó en 2007. Desde entonces, la valenciana ha ido dando forma a una exitosa carrera en la que también encontramos trabajos suyos como escritora. Siscar, que confiesa ser una lectora compulsiva, ha publicado ya dos novelas: La vigilante del Louvre y Flores negras.

La dificultad de informar sobre la DANA Uno de los momentos más complicados a los que la periodista se ha enfrentado lo marca, sin duda, la tragedia de la DANA. La dificultad de acudir a su tierra, Valencia, para comenzar a relatar una tragedia de esa dimensión, supuso un momento difícil para la periodista, que tuvo que informar desde lugares donde había vivido y donde coincidió con gente que ya conocía. Sin embargo, Siscar enfatiza la importancia de la canalización a la hora de trabajar. Esa profesionalidad le ayudó a marcar una distancia que, de otra forma, podría haber hecho imposible la cobertura de la noticia. "Cuando tú estás en un lugar en el que ha ocurrido algo muy trágico y lo tienes que contar, lo haces desde cierta frialdad en el momento de la narración. Es igual que cuando una cirujana tiene que operar y en ese momento no está pensando en lo mal que está su paciente", señala. Es ahí donde, cuenta Siscar, uno consigue salir de la propia emoción para contarlo más como una observadora y sin llevarlo al terreno personal. No obstante, eso no impide evitar el "shock emocional que me produce si paro a pensarlo en profundidad". Lara Siscar, premio Talento Comunicativo de la Universidad Complutense de Madrid