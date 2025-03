El futuro del dinero en metálico: ¿se acabó el pagar con billetes y monedas?

Llegas a la cafetería y pides un café. Es un bar de toda la vida y por suerte el café vale menos de dos euros, pero no tienes ni uno. Al menos, no físicamente. Dices, bueno, pago con tarjeta pero qué bien hubiera estado llevar un par de monedas. Te olvidas y vuelves al día siguiente a la misma cafetería, sin efectivo pero con la misma tarjeta. Se convierte en un hábito y te preguntas, ¿ya no voy a llevar dinero encima?

Según un estudio reciente, este caso no es aislado, solo un 10% de los españoles paga en efectivo en su día a día. Los pagos con el móvil se han generalizado y, a pesar de que el dinero sigue siendo un pilar fundamental en la economía, la digitalización ya no tiene freno. Sin embargo, según otro informe, el 85% de los españoles no quiere que desaparezca el dinero físico.

Para explicar lo que está ocurriendo el programa Cruce de cables habla con Jordi Nebot, fundador y CEO de PaynoPain, una empresa que trabaja en soluciones para encontrar formas innovadoras de pago. Nos preguntamos si estamos ante un nuevo modelo, ¿se acabará realmente el pagar con billetes y monedas?

Los retos de la digitalización completa del dinero Hay dos hándicaps principales para llegar a la digitalización entera de los pagos. Por un lado, la brecha generacional. Tal y como apunta el experto, "la gente mayor está menos acostumbrada al uso de tecnologías digitales, teléfonos móviles, aplicaciones y demás". Esa diferencia es clave porque la accesibilidad y la facilidad de uso son esenciales para popularizar cualquier herramienta. Mientras que para los jóvenes el pago con móvil es una comodidad, para los mayores puede suponer una complicación. Por otro lado está la brecha digital socioeconómica. Para las personas con bajos recursos acceder a los dispositivos de pago virtual puede ser un desafío. "Les obligas a tener unas herramientas que a lo mejor no tenían previsto invertir en ellas", analiza Nebot. El experto considera que todavía quedan flecos sueltos para la digitalización completa. A parte de las brechas está el "depender de que tengas cobertura, que tengas internet y que tengas batería". Puntos en los que hay que seguir trabajando, aunque en su opinión por "comodidad" y "seguridad" se irá avanzando cada vez más.

La sensación de seguridad del metálico Digamos que España aún se resiste al pago digital generalizado. ¿Qué tiene entonces el efectivo para quedarse? Para Nebot es una cuestión psicológica, tener el dinero en mano te hace sentir más seguro, por ejemplo, frente a la idea de que puedan hackearte las cuentas. El experto considera que para alcanzar ese punto "tienes que haber cometido multitud de fallos" o caer en la trampa de una estafa. La solución es un "aprendizaje no muy complejo" que ponga al día a las personas sobre herramientas digitales. Para Nebot, la digitalización es "más segura" que el dinero en efectivo porque "el consumidor está muy protegido". Tanto es así, que él ya no lleva dinero encima nunca.