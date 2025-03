Resum de notícies a Catalunya del 28 de febrer del 2025 | Tres detinguts per la mort d'un home a Olesa de Montserrat

19:44

El tercer sector se sent "poc acompanyat" per usar el català com a llengua d'acollida

Entitats del tercer sector de Catalunya se senten "poc acompanyades" per l'administració a l'hora d'aplicar la llei d'acollida de les persones immigrades, que estableix el català com a llengua comuna per a la gestió de les polítiques que se'n deriven. Així ho indica un estudi del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (Ciemen) presentat aquest divendres en una jornada per potenciar l'ús de la llengua al sector a la seu de l'entitat a Barcelona. La investigació, elaborada per Avel·lí Flor Mas, secretari del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona, també apunta que entre les entitats hi ha un ús extensiu de diverses llengües, especialment del castellà.