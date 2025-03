Resum de notícies a Catalunya del 27 de febrer del 2025 | El Parlament recupera la llei de memòria històrica

9:30

Jordi Domingo sosté que exclourà a Aliança Catalana del Consell per la República, però no els seus votants.

El nou president del Consell per la República, Jordi Domingo, afirma que exclourà a Aliança Catalana de les converses i la participació en l'entitat. "Defensa coses que estan molt allunyades dels drets humans", apunta, però matisa que no posarà cap línia vermella als seus votants i acceptarà a "Tothom que estigui disposat a votar per la independència".

En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, el president critica que Toni Comín, el seu contrincant en les eleccions de l'entitat, qüestioni la transparència del procés i la seva victòria. "No hi tinc res a parlar", afirma, i afegeix: "No ha fet un reconeixement explícit de la legitimitat de la meva presidència, més aviat el contrari".