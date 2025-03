Resum de notícies a Catalunya del 26 de febrer del 2025 | Romero retreu la "falta de respecte" dels consellers del PP per abandonar la reunió del Consell de Política Fiscal

12:00

Junts i ERC refermen l'acord de govern a Olot i garanteixen la investidura d'Arbós

Ambdós partits han escenificat el compromís en una roda de premsa conjunta aquest dimecres on han assegurat que durant aquests dos anys hi ha hagut una "bona entesa" i que l'acord es revisarà per "actualitzar" alguns dels temes que consideren més importants com la seguretat, l'educació, millorar la situació del català o la regeneració del nucli antic amb més recursos. Durant la compareixença, també han anunciat que després del ple d'investidura previst per al 5 de març, hi haurà canvis al cartipàs municipal on Esquerra podria assumir noves regidories.