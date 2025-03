Resum de notícies a Catalunya del 25 de febrer del 2025 | El TSJC dona deu dies a Borràs per decidir com executa la sentència per l'ILC

11:15

Judici a tres responsables de l'ONG Yes We Help, acusats d'estafa

Arrenca el judici a tres responsables de l'ONG Yes We Help, acusats d'estafar un centenar de persones amb falsos viatges de voluntariat a Ghana i Sri Lanka l'any 2018. Els tres acusats s'enfronten a dos anys i mig de presó.