Resum de notícies a Catalunya del 24 de febrer del 2025 | Un ferit greu per un tret a l'Hospitalet de Llobregat

13:40

Girona detecta 11 comerços que no fan servir el català i hi enviarà tècnics municipals per sensibilitzar-los

L'Ajuntament de Girona ha detectat onze comerços que no fan servir el català i incompleixen la normativa lingüística, com per exemple, amb la retolació o els fulletons i documents que entreguen als clients. El consistori ja hi ha contactat i els ha requerit que ho corregeixin. A més, amb l'objectiu de sensibilitzar-los, l'ajuntament hi enviarà tècnics municipals. En cas que els establiments no moguin fitxa, se'ls portarà a l'Agència Catalana de Consum.