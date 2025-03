Laia Estrada acusa Junts i ERC de canviar autodeterminació per "pacte fiscal"

La presidenta de la CUP al Parlament de Catalunya, Laia Estrada, critica l'estratègia de Junts i ERC negociant competències amb l'Estat. "Sembla com si haguessin canviat autodeterminació per pacte fiscal, sembla que hagin fet un salt 10 anys endarrere", els retreu la diputada anticapitalista.

En una entrevista al Cafè d'Idees, Estrada acusa les dues formacions de "presa de pèl" als ciutadans que s'han mobilitzat els últims anys a favor de la independència de Catalunya: "No combreguem amb aquesta estratègia de concertació, que utilitza tant Esquerra de forma clara, com Junts, malgrat que faci veure que no".

En aquesta línia, des de la CUP confirmen que no participaran en les reunions prèvies a les Comissions Bilaterals entre Estat i Generalitat, on està previst que es tractin qüestions com el traspàs de Rodalies o la condonació de deute. "Vindria a ser legitimar una doble farsa", critica la portaveu cupaire i titlla aquestes trobades amb els grups polítics com a "paperot".

Per a Estrada, les Bilaterals amb el govern central són una "farsa" perquè considera que l'executiu català és un "delegat de la Moncloa" i una "sucursal del PSOE".

En aquesta crítica a les trobades, la portaveu de la CUP també afegeix que "no es parlaran temes claus per resoldre el conflicte polític" com el dret a l'autodeterminació, el desplegament "real" de l'amnistia pels membres encausats dels CDR o el raper Pablo Hasél, així com del repartiment de la riquesa.