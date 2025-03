ERC anuncia l'acord per condonar 17.104 milions de deute del FLA a Catalunya

Es materialitza un altre dels acords subscrits per ERC i el PSOE en el marc de la investidura de Pedro Sánchez. El president dels republicans, Oriol Junqueras, ha anunciat l'acord amb la Moncloa per condonar 17.104 milions, el 22% del deute de la Generalitat amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).

Aquests diners són només una part dels 83.252 milions d'euros que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat que es condonaran al conjunt de les CCAA. Montero ha insistit que la condonació beneficiarà "absolutament" totes les comunitats.

Acord per condonar el 22% del deute de la Generalitat del FLA

Des de la Generalitat, la consellera d'Economia, Alícia Romero , ha demanat esperar la modificació de la llei al Congrés per quantificar l'estalvi que suposarà. Ara bé, sí que ha confirmat que el govern espanyol ja ha notificat la documentació amb el càlcul de la quitança.

Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach , ha instat el Govern a destinar a polítiques públiques d'habitatge tots els diners que s'estalviïn dels interessos de condonació del deute del FLA.

El president d'ERC ha subratllat que aquest import equival al total de les inversions que la Generalitat preveu escometre en els pròxims quatre anys, i que suposa també un 19,9% del deute global de l'administració catalana i uns 2.300 euros per cada català .

Data per concretar

La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha celebrat que s'hagi publicat la "proposta concreta" de càlcul i metodologia, i ha explicat que fins al dimecres no se sabrà la xifra final. "Estem satisfets que s'incorpori a l'ordre del dia, que hi hagi una metodologia de càlcul, que ens sembla correcta, i esperem que es pugui aprovar", ha dit.

En tot cas, ha dit que no es pot calcular l'estalvi que es donarà enguany, ja que no es pot saber quan es farà efectiva la condonació. Ha explicat que per a això s'haurà de modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària en el Congrés dels Diputats, la qual cosa impossibilita saber les dates concretes.