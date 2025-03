La Generalitat i l'Estat reactiven les comissions bilaterals

Acord de la Generalitat i l'Estat per crear un nou consorci que s'ocupi de gestionar i executar les inversions previstes pel govern espanyol a Catalunya. És un dels més significatius de la vintena d'acords de la Comissió Bilateral i la Comissió Mixta de Transferències reunits aquest dilluns a la Generalitat. El Consorci d'inversions estarà operativa l'1 de gener de 2026.

La trobada ha estat presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. Feia 3 anys que no se celebrava i és la primera entre governs socialistes. Dalmau ha destacat precisament el treball "estretament" amb l'Estat per "resoldre problemes reals dels ciutadans".

Torres ha insistit que els acords són fruit de mesos de treball i que "reforçar l'Estat autonòmic també és defensar la nostra Constitució".

Acords en seguretat, beques i deute

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, també ha informat de l'acord per crear 60 noves unitats judicials en els pròxims 3 anys per equiparar-ho a la mitjana espanyola i l'augment, ja previst, del nombre d'agents del cos dels Mossos fins a 25.000 pel 2030.

00.57 min L'Estat i la Generalitat desencallen l'increment dels mossos i jutjats

A més, s'ha arribat a un acord per a la creació d'un grup de treball sobre la disposició addicional 3a de l'Estatut sobre el reconeixement del deute de l'Estat a la Generalitat entre els anys 2009 i 2013. També hi haurà acords per al traspàs de la gestió de les beques i ajudes a l'estudi a l'àmbit universitari i per a la formació de funcionaris de les administracions locals amb l'habilitació de caràcter nacional.

A més, s'ha acordat la celebració d'una reunió extraordinària de la comissió bilateral per avançar en nous acords i que se celebrarà, previsiblement, abans d'estiu.