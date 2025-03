'Vida Meva' de Ginestà, Disc Català de l'Any de Ràdio 4

El duo Ginestà, format pels germans Pau i Júlia Serrasolsas, ha guanyat el Premi Disc Català de l'Any 2024 amb el seu disc 'Vida Meva'. Aquest guardó, que impulsa Ràdio 4, ha volgut destacar un treball que ha conquerit tant el públic com els especialistes de la música catalana per la seva frescor i autenticitat.

'Vida Meva' és una barreja irresistible de pop electrònic amb tocs de melodies tradicionals que parlen d'amor, desamor i vivències que tothom pot sentir com a pròpies.

En declaracions al 'Cafè d'idees' Pau Serrasolsas ha explicat: "Nosaltres fem música per necessitat i després ha esdevingut la nostra feina, però si a més a més es rep algun premi doncs ens fa moltíssima il·lusió, perquè vol dir, en aquest cas que ho triava la gent, vol dir que ho han escoltat, ha agradat i se l'han fet seu".

Amb aquest triomf, Ginestà es col·loca al costat dels grans i reafirma que Ràdio 4 segueix apostant fort per la cultura i la creativitat en la nostra llengua. La festa d'entrega del guardó serà el proper 18 de març a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Les invitacions es podran aconseguir a partir del dilluns 3 de març al web de Ràdio 4.

El disc guanyador, 'Vida Meva', competia amb una desena de finalistes de molt nivell: 'Ànima' de Sopa de Cabra, 'Cançons de rebost' de Mar Pujol, 'Dan Peralbo i El Comboi' de Dan Peralbo i El Comboi, 'És pregunta' de Tarta Relena, 'Fruit del deliri' d'Oques Grasses, 'La calçotada' de Figa Flawas, 'Nostàlgia Airlines' de Maria Jaume, 'Only Hits' de Mama Dousha i 'SexySensible' de Mushka. La decisió final ha estat fruit d'una votació popular, avalada pel criteri d'un jurat format per veus de Ràdio 4 i altres coneixedors del sector.

Un premi històric

El premi 'Disc Català de l'Any' de Ràdio 4 no és un reconeixement qualsevol, és el guardó més antic de tots els que s'atorguen en l'àmbit de la música cantada en català. Amb més de quatre dècades de vida va néixer l'any 1979 de la mà de Joan Ramon Mainat al seu programa 'Cançons al vent' i en el seu palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manel Serrat, Quimi Portet, Sau, Gossos, Ja T'ho Diré, Antònia Font, Lax 'n' Busto, Els Amics de Les Arts, Els Catarres i Txarango. L'última edició la va guanyar l'àlbum 'Èpic Solete' del duet de Mataró The Tyets.

Aquest any, sota la batuta de Joan Arenyes al programa Catalunya Exprés Magazine de Ràdio 4, el premi torna a demostrar que la música en català viu un moment d'or.