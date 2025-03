Estat i Generalitat acorden donar més pes a la hisenda catalana a la renda 2025

Nou pas per la formalització del nou model de finançament acordat amb ERC. Estat i Generalitat acorden augmentar el paper de l'Agència Tributària de Catalunya de cara a la campanya de la renda del 2025. Un organisme que serà clau en el desplegament del sistema propi de recaptació d'impostos.

La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, i el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, han fixat durant la reunió de la comissió mixta d'afers econòmics els termes de la col·laboració entre l’ATC i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT). El pes més gran de la hisenda catalana es traduirà en un augment del nombre d’efectius com en punts d’atenció.

L'altre acord destacat de la reunió ha estat la gestió compartida de l'impost de matriculació, com a "prova pilot" per la futura recaptació d'altres tributs com el mateix IRPF a partir del 2026.

Increment dels efectius El Govern ja va donar llum verda a mitjans de mes a la incorporació de 102 efectius a l’ATC per a la pròxima campanya de la renda. En concret, es tracta de 93 administratius i 9 tècnics gestors tributaris, que aniran a parar majoritàriament a Barcelona (49). A Girona en destinaran 16, a Lleida 10 i a Tarragona 18. A més hi haurà 86 punts d'atenció A més, en els pròxims mesos està previst tramitar les convocatòries de personal per sumar 90 noves places fixes a l’estructura de l’ATC.

Deute del FLA La reunió també servirà per a formalitzar el compromís del Govern de tramitar els instruments legals necessaris per a reduir el deute de la Generalitat amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) en 17.104 milions d'euros, com es va anunciar dilluns passat. Una vegada aprovats els instruments, l'acord preveu la celebració d'una nova comissió mixta per a concretar els detalls de la reducció de deute.