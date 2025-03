Mónica García: "No crec que els metges en aquest país estiguin mal pagats"

La ministra de Sanitat, Mónica García, considera que a Espanya els metges "no estan mal pagats" i defensa el nou Estatut Marc de Sanitat davant la vaga dels metges: "Crec que les particularitats caben en un estatut marc global de tots els professionals". "No només soc ministra dels metges, també dels infermers, psicòlegs, tècnics, zeladors...", afegeix.

En una entrevista al Cafè d'Idees, la titular de Salut assegura que l'Estatut actual "s'ha quedat antic" i creu que s'han d'introduir canvis per millorar el sistema de salut. Un d'ells és la dedicació exclusiva dels caps de serveis, una obligació que el sector no veu bé.

La ministra de Sanitat defensa la dedicació exclusiva dels caps de servei de la sanitat pública. "Tens un càrrec de responsabilitat full time, necessitem que hi hagi dedicació exclusiva", ha dit, i demana comprensió.

La llei antitabac, enguany al Congrés

D'altra banda, la ministra reafirma el seu compromís en la lluita contra el tabaquisme. En aquesta línia, preveu que la llei que prohibeix fumar a les terrasses passi aquest any pel Congrés, però trasllada als grups parlamentaris la responsabilitat de triar els espais on es restringiran. "Som una societat molt madura respecte del tabac. La societat va per davant dels polítics", assegura.

García també obre la porta a prohibir fumar a les platges: "Com més espais aconseguim que no hi hagi contaminació ambiental, millor", afirma. La titular de Salut argumenta que és necessària la prohibició quan "hi hagi evidència científica" i apunta el precedent d'algunes comunitats autònomes que ja han restringit fumar en espais com platges o campus universitaris.