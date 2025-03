Carnaval 2025 a Catalunya: festes, rues i tradicions

El rei Carnestoltes arriba a Catalunya, donant el tret de sortida a les celebracions del Carnaval. Els carrers es transformen en un espectacle de colors, música, balls i rues, creant un ambient on tothom pot esdevenir el personatge que desitgi. Què pots fer i on?

Dissabte, Sitges celebra un dels dies més originals del Carnaval amb la Cursa de Llits. Unes trenta colles surten al carrer amb llits que han de superar un recorregut d’obstacles, amb premis per a les millors disfresses i els circuits més ràpids.

Dissabte 1 de març, a les 18:30 h, té lloc la Gran Rua, amb la participació de més de 4.500 carrossaires. Aquest any, s’han restaurat els emblemàtics capgrossos de la ciutat.

El dispositiu de seguretat reforçarà la vigilància a la segona corona de carrers que envolten el centre per garantir itineraris segurs de tornada a casa després dels balls.

Als balls de les nits de divendres i dimarts de Carnaval -l’Arrivo i el Vidalot-, Vilanova i la Geltrú estrena l’espai ‘Pausa’t’ per garantir una zona de calma adreçada als joves. “Són espais de salut, tranquil·litat i benestar emocional en el moment de festa”, detalla la regidora de Salut, Gisela Vargas, que els ha diferenciat dels Punts Lila. VEs tracta d'un espai de seguretat i ajuda, amb l’assessorament de psicòlegs.

La ciutat ofereix també concerts, balls i concursos de disfresses, convertint-se en un autèntic escenari de diversió i tradició per a tots els públics.

Tendències en disfresses

Aquest any, les disfresses clàssiques segueixen sent una aposta segura, però les noves tendències també han arribat amb força. La segona temporada de El Joc del Calamar ha fet que els xandalls verds i els uniformes vermells dels guardians siguin un dels looks més sol·licitats. Les botigues de disfresses han viscut una gran demanda gràcies a aquest fenomen.