Tanca la residència Tàber per reconvertir l'edifici en lloguer de temporada

Els ancians de la residència Tàber, situada a la Gran Via de les Corts Catalanes, al costat mateix del Passeig de Gràcia de Barcelona, han de marxar del centre perquè el nou propietari de l'edifici vol convertir-lo en habitacions luxe i de lloguer de temporada. Els familiars de la vintena d'avis afectats denuncien que se senten desemparats.

01.01 min Sindicats i familiars dels usuaris de la residència Tàber es concentren contra el tancament del centre

Les associacions de veïns de l'Eixample alerten de l'especulació immobiliària al districte, on també se situa la Casa Orsola. Calculen que hi ha cinc residències amb ordre de marxar, cosa que afecta un centenar de places. La Generalitat assegura que reassignarà les places públiques a altres centres.

02.28 min La Residència Tàber es buida

El vicepresident de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, Xavier Rius, assegura que hi ha diverses dotzenes de residències de gent gran a l'Eixample. "Si no ho aturem, continua sent una temptació que vingui algun fons d'inversió. Troben més fàcil treure uns avis que no uns residents", ha dit.

Angoixa per als residents i les famílies La residència Tàber és un cas més d'"especulació immobiliària" a la ciutat que "expulsa els veïns" de casa seva. Així ho ha assegurat la regidora dels Comuns Carolina Recio, que insta al govern municipal a garantir-hi una solució digna. “🏘️ Indignació entre els familiars dels usuaris de la residència Tàber pel seu tancament precipitat | @RTVECatalunya pic.twitter.com/8mn8Fksc9G“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 19, 2025 Els residents, d’edat avançada i en situació de dependència, es veuen obligats a marxar. Això genera angoixa tant per ells com per a les seves famílies, diuen, i denuncien que encara no saben on aniran perquè la direcció no s'hi ha pronunciat al respecte. Segons Drets Socials, de les 24 places que hi ha a la residència, 21 tenen finançament públic i 3 són privades. El Departament assegura que està treballant per reassignar les places públiques a altres centres de Barcelona. Així, diuen que aniran movent els usuaris a poc a poc.