Agricultura acorda amb la JARC duplicar el pressupost de les assegurances agràries

Les ajudes d'Agricultura a l'assegurança agrària per a joves, agricultors professionals i Explotacions Agràries Prioritàries passaran dels 15 als 30 milions d'euros. Aquesta era una de les reivindicacions de la JARC, que s'ha reunit aquest divendres amb el conseller Òscar Ordeig.

El sindicat agrari també reclama mesures fiscals més efectives, entre altres peticions. La reunió ha estat acompanyada d'una protesta a les portes del Departament d'Agricultura a Lleida per pressionar el conseller, a qui li demanen la dimissió si no compleix els compromisos. La concentració ha aplegat uns 200 pagesos.

Aquest divendres al matí, representants del Consell Nacional de la JARC s'han reunit amb Ordeig al Departament d'Agricultura a Lleida, on han acordat augmentar els ajuts.

“🚜 Uns 200 pagesos fan una tractorada davant la seu d'Agricultura a Lleida. La @JARC_COAG arriba a un acord amb la Generalitat per ampliar el pressupost de les assegurances | @RTVECatalunya pic.twitter.com/t9izWv56n7 “

La JARC demana al conseller d'Agricultura compromisos concrets i accions immediates per pal·liar la crisi al camp . Els pagesos amenacen de demanar la seva dimissió si no ho compleix.

Les línies vermelles de la JARC

Dimecres passat ja li van traslladar al conseller les “línies vermelles”, que passen per aconseguir assegurances agràries més barates per a joves, mesures fiscals efectives i major accés al finançament, ajuts només per a joves, professionals i EAP, i que en el pla de sequera, es fixin les mateixes restriccions que a la indústria.

En relació amb la Llei del Fons Agrari, la JARC reclama que es modifiqui perquè només els joves, els professionals i les explotacions agràries prioritàries en siguin beneficiaris. Expliquen que avui en dia, els diners provinents es poden destinar a “agricultors de caps de setmana”, fons d’inversió o jubilats.