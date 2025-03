'Padres', el thriller que encarna la peor pesadilla de todos los que tienen hijos

¿Eres padre, madre o tienes a tu cargo a algún adolescente? ¿Alguna vez has temido volver a casa y que ya no estuviera? Si has vivido esta preocupación o la has imaginado en algún momento te sentirás identificado con Javier y Victoria, dos padres separados que enfrentan una situación límite: su hija ha desaparecido.

Fernando Cayo y Natalia Verbeke, protagonistas de Padres, la nueva película de José Ángel Bohollo, presentan en Las mañanas de RNE este thriller de tintes hitchcockianos que aborda el amor incondicional de los padres a sus hijos desde el contrapunto. ¿Qué pasa cuándo la persona que más te preocupa desaparece?

Tu hija tiene 15 años y va a ir por primera vez a un festival de música. "Es un terror cotidiano que tenemos muchos padres y madres", confiesa Fernando Cayo. Él también tiene una hija de 20 años y ha vivido ese momento. Entiende perfectamente esa intranquilidad.

De hecho, aunque se llama Padres, la película podría llevar perfectamente el subtítulo de Angustia. Una emoción que no se pierde en todo el visionado y que llega a aumentar por momentos. Por ejemplo, cuando los protagonistas descubren la ubicación del móvil de su hija: está fuera de España. No podemos decir más.

Suspense monitorizado desde una cámara de seguridad Aparte de la desaparición, el filme incluye a otro actor que viene a desarmarnos por completo: la tecnología. La película transcurre en la misma casa. En ella, la vida está monitorizada a través de las cámaras de seguridad. Imagina que una de esas cámaras no vigila tu casa, sino que te vigila a ti. "Pensar que algunas de esas cámaras que tú tienes para tu seguridad pueda ser hackeada y alguien te puede estar espiando desde fuera es bastante sobrecogedor", expresa Cayo. El actor asegura que llegó a tener una palabra de seguridad con su propia hija. Lo hizo porque había personas que se hacían pasar por ella para amenazar a su familia. Con esta clave conseguían asegurarse de que no era ella y de que podían estar sufriendo una estafa o acoso. El propio guion de la película refleja situaciones a las que se ha enfrentado.