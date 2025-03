Anthony Hopkins y Olivia Colman brillan en esta conmovedora (y demoledora) película sobre la demencia

Florian Zeller estrenó la obra de teatro Le Pére (El Padre) en 2012 y obtuvo un éxito rotundo. Esto le animó a cambiar de registro y debutar en el largometraje con la adaptación cinematográfica. Para su debut contó con dos grandes de la interpretación, Anthony Hopkins y Olivia Colman. Y, de nuevo, arrasó. La película obtuvo seis nominaciones a los Premios Oscar y se llevó dos, que se sumaron a los dos Premios Bafta y al Goya a mejor película europea. El actor británico recogió excelentes críticas, además del Bafta y el Oscar, el segundo tras que el que se llevó en 1991 por El silencio de los corderos.

Anthony Hopkins interpreta a Anthony Evans, un octogenario que vive solo en Londres. Tiene una hija, Anne, interpretada por Olivia Colman, que lo visita de forma regular. Pero Anne desea irse a vivir a París, con su pareja, y tiene que tomar una decisión: encontrar una cuidadora para su padre o solicitar su ingreso en una residencia. Anthony no quiere perder su independencia, pero tiene demencia senil y sus facultades mentales ya no son las mismas; y esto le asusta y le enfada a partes iguales. El director conocía bien este tema, ya que se había criado con su abuela y fue testigo de su demencia en primera persona.

La película tiene la estructura del teatro clásico: presentación, nudo y desenlace, y es esta tercera parte la que emociona al espectador. También al equipo, que durante la grabación de la escena final no pudo contener las lágrimas". El reparto es muy pequeño, tan solo seis actores, y la historia transcurre en el apartamento de Evans . "Queríamos que las emociones no salieran del apartamento, para hacerlo más claustrofóbico que la versión teatral, y por eso tomé la decisión de rodar toda la película en un estudio. Un estudio te permite hacer lo que quieras: podemos quitar una pared, cambiar proporciones y colores, y tratar el decorado como si fuera un laberinto para dar la sensación de desorientación", contaba el director, confesando que tuvo muy presente Mulholland Drive, de David Lynch.

Hopkins y Colman, un tándem de éxito

Era la primera vez que Hopkins y Colman trabajaban juntos y la actriz estaba deseando conocer a su ídolo, a su maestro. "El primer día casi le hago una reverencia, y me encantó comprobar que es un hombre poco divo, es gentil, divertido y generoso, y hace unas imitaciones muy divertidas y no para de contar historias brillantes. Para mí era muy difícil verlo como padre y verlo desmoronarse y notar su declive. Fue desgarrador, pero me ayudó mucho a construir mi personaje".

Hopkins tuvo dudas sobre el hecho de su personaje se llamara como él y tuviera, además, la misma edad. Pero el director le dijo que utilizara esto como una puerta para dejar aflorar sus sentimientos y emociones. "Y lo hizo. Fue muy generoso y se entregó por completo al papel. ¡Es admirable!".