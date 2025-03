'El Ser', una de las joyas del fantaterror español con Narciso Ibáñez Menta y Mercedes Sampietro

Aunque el género del fantaterror español tiene su origen en Gritos en la noche (1961) de Jesús Franco, El Ser es una de las cintas más características de la España de cine fantástico y paranormal de los años 70 y 80. La película de Sebastía D'Arbó busca darle sentido a las ciencias ocultas con uno de los films que forman parte de la trilogía parapsicológica del director catalán con Más allá de la muerte (1986) y Viaje al Más Allá (1981) como las otras grandes protagonistas. Repleta de rasgos dramáticos, espíritus malignos, giros inesperados y extraños fenómenos, El Ser es un must para los amantes de un universo que fusiona el terror y los sucesos paranormales.

La narración gira en torno a una mujer, interpretada por Mercedes Sampietro, que pierde a su marido en un accidente y comienza a visualizar apariciones y entes extraños en su casa. Tras haber enviudado y con dos hijos a su cargo, Eva contará con la ayuda del Doctor Oliver (Narciso Ibáñez Menta), parapsicólogo que buscará esclarecer los hechos en una casa repleta de espíritus y que posee tintes de 'El Exorcista' a largo de una cinta que ya tienes disponible gratis en RTVE Play.

Ho has vist!? - Catalunya misteriosa

Ho has vist!?

Ho has vist!? Ho has vist!? - Catalunya misteriosa

La inspiración de Rodrigo Cortés para Emergo

La película dirigida por Carlens Torrens y escrita por Rodrigo Cortés está influenciada de principio a fin por El Ser ya que trata de un grupo de parapsicólogos que tienen material de alta tecnología y que se adentran en una casa en la que ocurren sucesos extraños a investigar. El director de Escape, película que finalmente no logró ninguna nominación a los Goya 2025, no solo se inspiró en una de las joyas del fantaterror para escribir Emergo, sino que también desenterró la serie 'Historias para no dormir' en 2021, la mítica serie creada por Chicho Ibáñez Serrador, hijo del protagonista de esta película que vas a desear haberla visto mucho antes y que ya puedes asustarte con ella en RTVE Play.