Gene Hackman 'Muerde la bala': así es el mejor wéstern del actor ganador de dos Oscar

Se va uno de los grandes del Hollywood, pero nos quedan sus películas. El ganador de dos Premios Oscar como mejor actor y mejor actor de reparto por French Connection y Sin perdón respectivamente, nos ha dejado tras una extensa e impoluta carrera repleta de western, películas de acción y también alguna que otra comedia alocada y culta.

Con más de 90 largometrajes a sus espaldas, el actor de películas irrepetibles como Bonnie y Clyde, La conversación o Arde Mississippi' deja un legado irrepetible como uno de los actores con una voz, rostro y gestualidad al alcance de muy pocos. Sus películas de Western tampoco pueden quedar en el olvido y en RTVE Play tenemos una de las mejores: 'Muerde la bala'.

La película, ambientada en 1906, nos mete de lleno en una frenética carrera de 1126 kilómetros a través de montañas, valles y ríos. Los nueve jinetes galoparán por llegar a la meta y ganar dos mil dólares. Pero no todo vale y hay un requisito que nadie puede saltarse: no se puede cambiar de montura durante la competición. Entre los participantes hay una mujer, la señorita Jones, interpretada por Candice Bergen, actriz nominada al Oscar por Comenzar de nuevo. ¿Quién ganará? La premisa de la carrera es "Haz lo que puedas por ganar, no lo que sea".

Muerde la bala y haz lo que puedas por ganar Entre los participantes se encuentran dos veteranos de la caballería del ejército estadounidense, Sam Clayton y Luke Matthews, que no pueden permitirse que su vieja amistad se interponga en su objetivo de conseguir la victoria. También compiten: Miss Jones, una antigua prostituta, y Carbo, Mister, Sir Harry Nolfork y Jack Parker, un hombre poderoso que cabalga sobre un pura sangre. La dureza de la competición pone a prueba la resistencia de los participantes y también la de sus monturas. A medida que avanza la carrera aumentará la tensión, y esto provocará disputas y situaciones trágicas. Como curiosidad hay que destacar que Candice Berger, que creció en una granja, montaba su propio caballo, llamado Herschel. La película está inspirada en una carrera campo a través real, con salida en Evanston (Wyoming) y llegada a Denver (Colorado). Estaba patrocinada por el Denver Post y ofrecía 2500 dólares de premio al ganador. El famoso Charles Bronson fue la primera opción para el papel protagonista, pero lo rechazó y el siguiente en la lista, que era Gene Hackman, lo aceptó. La cinta se rodó en estados como Nuevo Mexico, Arizona y Nevada, y no fue un trabajo para los actores ni el equipo técnico. Todos se alarmaron durante el rodaje en Nuevo México cuando Paul Stewart sufrió un ataque al corazón. El actor, que interpreta a J.B. Parker, tuvo que abandonar el rodaje y desaparece de la segunda parte de la película. El actor que le sustituyó fue Dabney Coleman, en el papel de su hijo Jack Parker y asume su papel en la trama a partir de ese momento.

¿Por qué se tituló así? El título de la película hace referencia a que se puede improvisar una funda dental con una bala hueca, y así proteger la pieza enferma hasta que se pueda ir al dentista. Cuando en la sala del doctor no había anestesia ni alcohol, los vaqueros solían morder una bala y mitigar así el dolor. Hay muchas curiosidades de la película que llaman la atención, entre ellas el hecho de que durante los primeros dos minutos y medio no hay diálogos, ni tampoco durante los siete últimos minutos.

Gene Hackman, el hombre corriente que ganó dos Oscar "Supongo que quería ser actor desde que tenía 10 años, tal vez incluso más joven". Una de las leyendas del Nuevo Hollywood, Gene Hackman, participó en casi 100 películas a lo largo de cinco décadas. Precisamente el western 'Sin perdón' (1992), junto a Clint Eastwood, fue la película que le encumbró en el mundo del cine con su segundo Premios Oscar, además de cuatro Globos de Oro y dos BAFTA a lo largo de su dilatada carrera. El actor californiano se alistó en la Marina Estadounidense a los 16 años, pero el destino le llevó al mundo de la interpretación en los 50 y en la que entabló una fuerte amistad con Dustin Hoffman. Su primera participación cinematográfica fue en 1961(Mad Dog Coll. Hawai), pero no sería hasta 1967 con Bonnie y Clyde, de Arthur Penn, cuando se hizo un nombre en el séptimo arte con una de las películas que le llevó a la nominación al Oscar como actor de reparto. Entonces llegó French Connection, el primer Oscar y la película de los 70 'La conversación', obra de Francis Ford Coppola, estrenada entre El padrino y El padrino: Parte II, en la que encarnó a un reservado experto en vigilancia. Hackman también trabajó junto al genio Woody Allen en Otra mujer (1988) así como en Bajo el fuego a finales de los 80. Sin embargo, pensar en el actor californiano es retrotraerse a la década de los 90 y a su interpretación en Sin perdón (1992) como un duro y violento sheriff molesto con la intención de Clint Eastwood y Morgan Freeman de vengar a una prostituta. Aunque en 2004 dejó de ponerse delante de una cámara, siguió dejando obras de arte como La tapadera (1993), con Sydney Pollack adaptando a John Grisham y con Tom Cruise al frente; Marea roja (1995), el tenso thriller de submarinos del añorado Tony Scott en el que se enfrentaba al gran Denzel Washington o El jurado (2003), donde coincidió con su amigo Dustin Hoffman y cerró de esta forma el círculo que había empezado 50 años antes.