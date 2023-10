La inesperada muerte de Fernando ha dejado a toda La Promesa destrozada. Menos a Cruz, la culpable de su repentino fallecimiento. Al hermano de Alonso le dio un ataque al corazón y, cuando le estaba pidiendo la pastilla, la marquesa decidió no dársela dejándole morir. Margarita ya ha descubierto que el pastillero no estaba en el lugar correcto. ¿Descubrirán a Cruz?

Además, tenemos otra marcha en La Promesa: Petra ha presentado su despido. ¿La razón? Pía quiere llevar a la justicia a los culpables del secuestro de su hijo Diego. La doncella personal de la marquesa no puede permitirlo y, dando la cara por su hermano, ha decidido ser ella misma la que abandone el palacio. A Cruz no le gusta la idea, pero sabe que es la única solución. Si quieres saber lo que va a pasar el 3 de octubre aquí te dejamos el avance de los episodio de este martes y del resto de la semana.

Mientras Lope y Salvador acuerdan ceder a las pretensiones de María Fernández de volver a ser amigos, Teresa sigue rechazando a Mauro y propicia un acercamiento con Feliciano. Pía sabe, gracias a Rómulo, que quien está detrás del secuestro de Dieguito no es otra que la marquesa, pero no se atreve a encarar a Cruz. Jana la empuja a ello, se trata de un grave crimen y se tiene que hacer justicia.

Abel continúa intentando averiguar la naturaleza de la relación entre Jana y Manuel. Ramona sigue desaparecida, las batidas organizadas por los vecinos del pueblo no logran dar con ella… Y la marquesa se sigue oponiendo a que la búsqueda sea en sus tierras. Martina rompe definitivamente con Curro , que se queda desconsolado y Margarita le prepara a su hija una sorpresa. Carlos vuelve de su viaje y, aunque lo niega, Candela se da cuenta de que le pasa algo.

Jimena se siente encerrada en su propia mentira. La marquesa, finalmente, se aviene a aceptar las condiciones del chantaje de Pía : su silencio a cambio de la manutención y formación de Dieguito. Pero lo que jamás se esperaba el ama de llaves es que doña Cruz se guardaría un as en la manga.

Alertada por Curro, Martina pide explicaciones a don Antonio de Carvajal y Cifuentes, y este le termina confesando algo muy importante. Las partidas de búsqueda para encontrar a Ramona no cesan… Y esta vez han conseguido algo: el morral de Ramona, del que nunca se separa. Las perspectivas de encontrarlas son cada vez menos halagüeñas.

Disfruta del capítulo 201 del lunes 2 de octubre

La desaparición de Ramona, no sólo ha afectado a Curro y a Jana, sino también a todo Luján, que se ha movilizado para encontrarla y pedirá la colaboración de los marqueses para su búsqueda. Pero Cruz no está dispuesta a permitir que entren en sus tierras… Manuel, ajeno al inquietante pacto que acaban de cerrar su mujer y su amigo médico, sigue indagando en la relación entre Abel y Jana carcomido por los celos. La marcha de Petra es inminente. Pero Rómulo le hace ver a Pía que la verdadera culpable no es la doncella de la marquesa, sino la propia Cruz.

La Promesa - María Fernández, atrapada entre el amor de Salvador y Lope

María Fernández, atrapada entre el amor de Salvador y de Lope, sugiere una solución que beneficie a los tres. Alonso anuncia la presencia de un nuevo huésped en La Promesa sin habérselo consultado previamente a su esposa. Martina, por su parte, obedece a su madre y pide a Antonio de Carvajal y Cifuentes que regrese a La Promesa para consolarla tras la pérdida de su padre.