La promesa | Episodio 202 - Serie online en RTVE.es

Abel continúa intentando averiguar la naturaleza de la relación entre Jana y Manuel, mientras ayuda a Jimena a llevar a cabo su plan de fingir el malogro de su embarazo. Ramona sigue desaparecida, las batidas organizadas por los vecinos del pueblo no logran dar con ella. Y la marquesa se sigue oponiendo a que la búsqueda sea en sus tierras. Martina rompe definitivamente con Curro, que se queda desconsolado y Margarita le prepara a su hija una sorpresa. Carlos vuelve de su viaje y, aunque lo niega, Candela se da cuenta de que le pasa algo. Mientras Lope y Salvador acuerdan ceder a las pretensiones de María Fernández de volver a ser amigos, Teresa sigue rechazando a Mauro y propicia un acercamiento con Feliciano. Pía sabe, gracias a Rómulo, que quien está detrás del secuestro de Dieguito no es otra que la marquesa, pero no se atreve a encarar a Cruz. Jana la empuja a ello, se trata de un grave crimen, y se tiene que hacer justicia.