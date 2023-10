La promesa | Episodio 201 - Serie online en RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

La desaparición de Ramona, no sólo ha afectado a Curro y a Jana, sino también a todo Luján, que se ha movilizado para encontrarla y pedirá la colaboración de los marqueses para su búsqueda. Pero Cruz no está dispuesta a permitir que entren en sus tierras. Manuel, ajeno al inquietante pacto que acaban de cerrar su mujer y su amigo médico en relación al falso embarazo, sigue indagando en la relación entre Abel y Jana carcomido por los celos. La marcha de Petra es inminente. Pero Rómulo le hace ver a Pía que la verdadera culpable no es la doncella de la marquesa, sino la propia Cruz. María Fernández, atrapada entre el amor de Salvador y de Lope, sugiere una solución que beneficie a los tres. Alonso anuncia la presencia de un nuevo huésped en La Promesa sin habérselo consultado previamente a su esposa. Martina, por su parte, obedece a su madre y pide a Antonio de Carvajal y Cifuentes que regrese a La Promesa para consolarla tras la pérdida de su padre.