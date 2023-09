Los planes de la marquesa no están saliendo como ella esperaba: no ha podido impedir la boda, han ignorado a su familia en la Garden Party, la pedida se realizará en su casa y, además, Fernando quiere comprar La Promesa. Sin buscarlo, se ha encontrado con la posibilidad de resolver todos sus problemas: a Fernando le ha dado un ataque al corazón y solo ella podía darle la pastilla que le salvaría. ¡Te contamos cómo ha sido este trágico momento!

La boda que lo ha cambiado todo

La visita de Fernando y Margarita a La Promesa tenía un objetivo claro: casar a su hija, Martina, con don Antonio de Carvajal y Cifuentes. Esta noticia encendió las alarmas de Cruz: si esa boda se hacía efectiva, sus cuñados tendrían mucho más poder que los marqueses de Luján. Incluso, podrían intentar arrebatarles todo. Junto a Lorenzo, Cruz ha intentado desde el principio evitar esa boda. Sabía que Martina no quería casarse con “el principito” y probó tirando de ese hilo haciéndola ver que tenía que enfrentarse a sus padres. No funcionó. Más tarde, utilizó a Curro pidiéndole que espiara a su prima. Tampoco dio resultado.

Las discusiones entre Margarita y Cruz no cesaban. Se acrecentaron tras su asistencia a la Garden Party: todos los invitados ignoraron a los marqueses pensando que se habían colado en la fiesta. ¿Quién había propagado ese rumor? Su cuñada. Cuando volvieron a La Promesa, pensaban que el tiempo de Margarita y Fernando en el palacio se había acabado. Pero no era así: la pedida tendría lugar allí. A pesar de la negativa de los marqueses, los padres de la futura esposa no iban a marcharse.

Fernando y Alonso habían tenido varias conversaciones en las que, por lo menos el marqués, había intentado acercar posturas con su hermano. De la misma forma, Catalina estaba poniendo todos sus esfuerzos para que su padre y su tío arreglaran sus diferencias. Aún así, no habían conseguido dejar atrás el pasado y seguían enfrentados. Además, Fernando ya le había propuesto a su hermano comprar una parte de La Promesa. Pero todo eso ya no importa, porque Fernando ya no está…