La muerte de Fernando ha dejado a toda La Promesa destrozada. Menos a Cruz, la culpable de este trágico suceso. Margarita ya ha descubierto que el pastillero no estaba en el lugar correcto. ¿Conseguirá destapar a la marquesa? Tenemos otra marcha en La Promesa: Petra. Pía quiere llevar a la justicia a los culpables del secuestro de su hijo Diego. La doncella personal de la marquesa no puede permitirlo y, dando la cara por su hermano, ha decidido ser ella misma la que abandone el palacio.

Las sospechas de Abel respecto a la relación entre Manuel y Jana continúan. No ha conseguido toda la información que necesita y ha decidido hablar directamente con Jimena. La hija de los Duques de los Infantes también tiene algo importante que revelarle. Si quieres saber lo que ha pasado del 25 al 29 de septiembre aquí te dejamos los episodios completos del 195 a 200.

Jimena culpa a Teresa de haber propagado la noticia del sangrado y la abofetea. Jana consuela a la doncella como puede … Y a la vez se barrunta que algo muy extraño sucede con la preñez de doña Jimena. Jana, de todas formas, decide no interceder en el matrimonio y pide a Abel que medie para que templen los ánimos entre Manuel y su esposa. Lo que no se esperaba el médico era una revelación por parte de Jimena que va mucho más allá de los problemas maritales.

Capítulo 196 del lunes 25 de septiembre

Tras encontrar un retrato de Jana hecho por Manuel, Abel empieza a sospechar que quizás su amigo también esté enamorado de la doncella. María Fernández y Salvador regresan a La Promesa tras la operación. Sin embargo, aún han de esperar unos días para comprobar el éxito de la misma. La proposición de matrimonio de Carlos Orengo a Candela no hace más que acarrearle un gran dolor de cabeza a la cocinera. Busca apoyo entre sus compañeros, pero estos opinan que debería seguir a su corazón y no dar tantas vueltas. Feliciano intenta justificar el robo del bebé de Pía ante Teresa, pero la doncella no atiende a razones, se siente traicionada y no quiere volver a saber nada más de él.