Episodio 196 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Tras encontrar un retrato de Jana hecho por Manuel, Abel empieza a sospechar que quizás su amigo también esté enamorado de la doncella. Cruz no auxilia a su cuñado Fernando cuando este sufre un ataque al corazón, y fallece sin remedio. Lejos de alertar al resto de la familia, la marquesa continúa comportándose con normalidad hasta que Martina encuentra el cuerpo sin vida de su padre. María Fernández y Salvador regresan a La Promesa tras la operación. Sin embargo, aún han de esperar unos días para comprobar el éxito de la misma. La proposición de matrimonio de Carlos Orengo a Candela no hace más que acarrearle un gran dolor de cabeza a la cocinera. Busca apoyo entre sus compañeros, pero estos opinan que debería seguir a su corazón y no dar tantas vueltas. Feliciano intenta justificar el robo del bebé de Pía ante Teresa, pero la doncella no atiende a razones, se siente traicionada y no quiere volver a saber nada más de él.

Ficha técnica Géneros Drama