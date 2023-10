Desde que Abel viera a Manuel abrazando a Jana, la cabeza del doctor de La Promesa no ha parado de pensar. Rápido sospechó que la relación con ellos era mucho más que la de criada y señor, y con la respuesta de la doncella no se quedó tranquilo. Por eso, ha estado tanteando a su amigo aviador hasta descubrir que realmente los dos están enamorados de la misma mujer. Eso sí, parece que Abel no está dispuesto a ponérselo fácil a Manuel, y ha decidido pactar con Jimena. ¿Le ha contado la verdad? ¿En qué consiste ese pacto? ¿Te has perdido lo que ha pasado en La Promesa? ¡Te lo contamos!

El pacto de Abel con Jimena Abel acude ante la mujer de Manuel con la intención de hablar seriamente con ella. Quiere confesarle algo, y todo parece indicar que quiere contarle los verdaderos sentimientos de su marido por Jana. En cambio, el doctor se encuentra con una Jimena dispuesta a decirle el verdadero estado de su embarazo. Parece ser que este es el as en la manga que la Infantes se guardaba y por el que pedía dinero a su madre: pagar el silencio de Abel. La joven le reconoce que nunca ha estado embarazada, y que está dispuesta a pagarle el doble si mantiene su secreto ante Manuel. Es entonces cuando el médico ve la oportunidad de alejar a su amigo de Jana, pues el bebé es lo único que parece unir al heredero de los Luján y su mujer, y accede a ser aliado de Jimena en su secreto, guardando de esta manera el suyo sobre la relación de la doncella y el señor.

Abel hace sufrir a Manuel Lejos de terminar en una simple traición, Abel quiere que su amigo Manuel sufra los peores celos por Jana. Por eso, en un momento de confidencias, el médico le cuenta que está en su mejor momento con la doncella, algo que provoca en el aviador un momento bastante incómodo y es visible que no lo está pasando bien al ver que su amigo está ganándole poco a poco el terreno con la mujer que realmente ama. ¿Hasta dónde aguantará Manuel? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Abel por el amor de Jana?





¿Debemos confiar en Abel? Abel se ha ido ganando el corazón de todos poco a poco, tanto entre el servicio de la Promesa como entre los espectadores. Todos menos el de la marquesa. En cambio, esta forma de traicionar a su amigo por el amor de Jana no nos la esperábamos en el doctor. ¿Debemos fiarnos de él o son los celos los que están provocando que salga la peor parte del doctor Bueno? ¡No te pierdas cada tarde La Promesa para descubrir si es de los buenos u otro villano más en el palacio!