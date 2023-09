Esta ambición desmedida es la película documental que recoge el extenso proceso de creación de El Madrileño, el disco con el que Pucho se convirtió en uno de los fenómenos del 2021 y lo consagró como uno de los artistas número uno del panorama nacional e internacional. Un proyecto que se inició como “un documental para documentar el proceso creativo de este álbum, sin embargo, por el camino fueron surgiendo todos los problemas de la gira y al final hubo momentos dramáticos”, argumenta uno de sus directores.

El origen del disco en Cuba, la conceptualización del directo, negociaciones, ensayos, conversaciones... y más, aparecen en esta película, dirigida por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio Hernández, que se ha estrenado en la 71ª edición del Festival de Cine de San Sebastián.

Dicen que Coppola, cuando estaba rodando Apocalypse Now, agarró los Óscar que había recibido y los tiró por la ventana. Ante esta anécdota del cineasta, Ángel Carmona ha querido preguntar a C. Tangana y a todo su equipo acerca del nivel de desesperación que había alcanzado durante el rodaje y la posproducción. Y atentos a la respuesta porque a más de uno les sorprenderá.

“Un disco arriesgado”

“A mí el disco latin no creo que vaya a funcionar creo que va a funcionar el single y un tema más. Pero, el discurso artístico lo tengo tan claro, me sale tan de dentro y me parece que tiene todo tanto sentido que me la suda”, esta es una de las declaraciones que recoge el documental acerca de El Madrileño.

El compositor recuerda este momento como crítico, y en el largometraje, aparece reflejado. “Yo estuve mucho tiempo retrasando el tomar una dirección porque había colaboraciones vinculadas a Sony. Yo había empezado una carrera en el que tenía un tema con Natti Natasha, otro con Paloma Mami y con Darell. Digamos que estaba cambiando eso por hacerme un tema con Toquinho o Elías Ochoa, y desde fuera se veía como un poco kamikaze”, declara C. Tangana.

Un álbum que define como muy arriesgado, “aunque en el fondo mi forma de hacer música no es muy rara, me gustan las cosas sencillas. Entonces esta es la combinación que ha hecho que parezca vanguardista, pero que en el fondo sean coplillas cantadas a la forma de siempre”, relata.