Estamos viviendo una semana muy especial en ‘La Promesa’ con capítulos dobles de lunes a viernes. Las tramas siguen avanzando: Abel y Jana se han besado, Manuel ha sido testigo de todo; el heredero del marquesado ha confesado sus celos a Jana; Martina ha aceptado casarse con Antonio de Carvajal… Pero llega uno de los momentos más importantes: la Garden Party, la fiesta que lo cambiará todo. ¡Te contamos todos los detalles!

Desde que rescataron en el convento al hijo de Pía, Manuel no ha dejado de rumiar el beso que vio darse a Jana y Abel. La doncella dará las explicaciones pertinentes, aunque lamentablemente no conseguirán cerrar la herida del heredero de ‘La Promesa’. ¿Luchará por el amor de Jana? ¿Se rendirá ante los sentimientos del doctor y la doncella?

Capítulo 190: La Garden Party y el momento más esperado

Curro no ha dejado de presionar a Ramona para que le hable de su pasado… Pero esta vez pierde los papeles y, si no llega a ser por la intervención de Jana, ¡a saber qué habría pasado! Es cierto que Curro tiene toda la razón, pero así no podrá conseguir la información que quiere. Teresa confiesa a Pía que fue Feliciano quien le dijo que su bebé estaba en el convento de Villalquino. Estamos seguros de que Pía no va a dejar que esto se quede así…

La Promesa - Curro pierde los papeles con Ramona

La familia Luján llega a la Garden Party de su majestad. Pero, para espanto de la marquesa, todos en la corte los ignoran al considerarlos unos advenedizos que se han colado en la fiesta… Un rumor que ha propagado la propia Margarita. No conoce suficiente a la marquesa, ¡se vengará de ello!

La Promesa - La marquesa, desplazada en la Garden Party

Martina odia estar en la fiesta para ser exhibida como la prometida de don Antonio de Carvajal y CIfuentes. Solo un baile discreto con Curro cambia las tornas. Y aquí llega uno de los momentos románticos de la tarde: la joven pareja se declara su amor, a pesar de las circunstancias que les ha tocado vivir.

La Promesa - Martina y Curro se declaran su amor

Lejos de allí, otra pareja tiene por fin su momento. Se trata de Jana y Manuel. ¡Cuánto hemos esperado este momento! El joven heredero organiza un baile sorpresa para Jana, y los dos viven una velada de ensueño… a pesar de que el peligro de ser descubiertos siempre acecha. ¿Descubrirán a la doncella y el heredero? ¿Conseguirán superar la situación?

No os perdáis los próximos capítulos, esta tarde a partir de las 16:30h en La 1 y la plataforma de vídeo bajo demanda, RTVE Play ¡Las tramas se ponen muy interesantes!