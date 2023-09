'De Película' cumple 25 años

Hace justo 25 años las portadas de los grandes periódicos estaban dedicadas al escándalo sexual de Bill Clinton en la Casa Blanca. En las páginas de deportes se hablaba de la potencia del tiro a puerta de Roberto Carlos y del buen tenis de Moyano. Fue la época en la que se empezaba a hablar del posible efecto 2000 en los ordenadores y nos explicaban que las futuras monedas de euro tendrían un reverso distinto en cada país. Madonna había arrasado en la gala de los MTV y lanzaba su segundo disco y Los amantes del Círculo Polar era una de las películas que más llamaba la atención de la cartelera.



También el 12 de septiembre de 1998, justo hace 25 años, Radio Nacional estrenaba un programa que sigue acompañándonos semana a semana. Se llamaba De cine y ahora se llama De película y a pesar de que muchas cosas han cambiado desde entonces, el espíritu del programa y el entusiasmo del equipo que lo elabora sigue siendo el mismo.





32.50 min Gente despierta - Yolanda Flores celebra 25 años hablando de cine en 'De película' - Escuchar ahora

LOS INICIOS DE YOLANDA FLORES Comenzó en la radio estudiando el máster de CADENA SER, donde trabajó un tiempo antes de entrar en Radio Nacional. Una vez en ‘La Casa’, hizo televisión algunos años, coincidiendo incluso con personalidades como Maria Teresa Campos. “He trabajado con ella durante diez años, viendo en directo durante cinco horas como se hacía un programa. Y después he tenido la suerte y puedo decirlo porque es así, de ser la única persona que ha sustituido a María Teresa Campos. Cuando ella se marchaba a descansar y a disfrutar, yo me quedaba al frente de ese programa y para mí el haber sido la sustituta de Teresa Campos lo llevó con mucho orgullo, he aprendido desde abajo, he conocido las tripas y el glamour de la tele, y eso sí que se lo debo a Teresa Campos”.

Una vez siendo parte de la plantilla de RNE, son muchas las anécdotas que recuerda la presentadora Yolanda Flores de sus inicios al frente del programa De cine, de entrevistas con personajes como Alejandro Amenábar o Fele Mártínez cuando todavía se estaban dando a conocer.

También cuenta cómo solía gestionar las visitas de los entrevistados, más de tú a tú, y ahora es un proceso más complicado. “Ahora hay que pasar por la secretaría, el asistente, Maroto y el de la moto hasta que llegan. Y a algunos hay que recordarles que empezaron como todos desde cero y que también sirvieron de ayuda, claro”, afirma.

NOCHES DE ENSUEÑO Durante una etapa de su carrera, Yolanda Flores fue la voz que acompañaba a los oyentes en las noches de Radio Nacional, en un programa que se llamaba No es un sueño. En él los oyentes contaban sus sueños, y recuerda con cariño una anécdota de uno de ellos que le marcó. “Recuerdo a un oyente que se llamaba Andrés, que me envió un colgante de mi horóscopo, Tauro, y me agradeció que le “describiera la vida”. Él fue perdiendo la vista, se quedó ciego, y puso en mi la responsabilidad de contarle lo que yo vivía y lo que yo sentía. Se me quedó clavado en el corazón, porque para mi los oyentes son lo más importante”, asegura la presentadora.

UNA CARRERA DE PELÍCULA Terminada la etapa de No es un sueño. Le ofrecieron hacer una hora de un programa de cine. Una propuesta arriesgada, pues reconoce que no estaba especializada en ese tema, pero que aceptó con ilusión. “Una persona a la que quiero mucho, que es Pepe Domingo Castaño, me dijo: “Piensa que si alguna vez te ofrecen algo, no tengas miedo, cógelo, pero siempre rodéate de los mejores, porque ellos te van a hacer grande a ti. Y entonces llegué y dije esta es la propuesta que tengo del programa”, recuerda. Acompañada de José Ramón Rey, María José Sánchez Lertxundi, Jose de la Rocha, Eduardo Moyano, Javier Tolentino y Javier Moreno, sacó adelante el programa que pasó de emitirse los sábados por la mañana, una hora, a emitirse los viernes de 00.00 a 02.00 como actualmente. "Todavía me queda mucho para aprender, pero sí que es cierto que soy muy buena alumna y me rodeé y me sigo rodeando de los mejores para que me hagan grande, para que yo esté aquí donde estoy", explica en el programa Gente Despierta.

LA CRÍTICA EN EL CINE Es un hecho que no siempre que vemos una película, esta nos marca o se nos queda grabada en la retina. Algunas nos hacen pensar y se mantienen en nuestra memoria mucho tiempo y otras, en cambio, se olvidan nada más salir del cine.

Para Yolanda Flores ver películas es un acto profesional, puede llegar a ver casi 10 películas semanales, a veces 3 en un mismo día. Por eso para ella, cuando alguna película le hace llorar o reír, significa algo más. También cuenta que su cometido no es recomendar unas películas sí y otras no en función de su gusto. "Yo lo que no hago en el programa es recomendar a la gente que vaya a ver una u otra película. Yo ya tengo a los críticos, que son los que formulan sus criterios y dan las pautas. Yo lo que intento dar son los elementos y las herramientas para que la gente acuda a ver una determinada película, pero que vayan al cine, porque mi cometido siempre es que en esta industria hay que dar de comer a la gente, porque viven también de llevar a sus hijos al colegio, de pagar las hipotecas y todo es una industria y es cultura. Yo no puedo echar por tierra un trabajo que realmente la gente no hace a lo tonto, lo hace con el mismo esfuerzo que cada uno hace en su trabajo y se lo toma en serio. Yo siempre le digo a la gente que vayan a ver la película con estos elementos que les hemos dado y después decidan si les ha gustado o no”, subraya. Desde hace unos años, por el fenómeno de las redes sociales se puede ver como las productoras anuncian sus películas mediante esas plataformas y utilizan a personajes públicos que trabajan en las mismas para promocionarlas. Ante esto, Yolanda es crítica y reconoce: “No me gusta que se abuse tanto de las redes sociales y de la gente que muchas veces no va a ver las películas y aún así se permiten ciertos lujos, cuando saben que lo que van a decir va a influir en determinadas personas. Me fastidia que muchas veces encuentro en pases a personas que realmente llegaron ayer y parece que llevan en esto toda la vida y no puede ser. No me parece justo”.

CUIDANDO EL CINE ESPAÑOL Una de las cosas que Yolanda siempre ha tenido clara en el programa es la inclusión y la prioridad de hablar y fomentar el cine español. “Yo cuando hago la escaleta, primero digo películas españolas. Y después están ‘las de palomitas’, como yo digo, los Blockbuster. Ahí están también los actores internacionales, que en el momento que podemos los tenemos también en el programa. Pero al cine español intento abrirle una ventana porque creo que esas películas necesitan ayuda y merecen la pena. Y en algunas ocasiones hemos conseguido que esa película llegue a la cartelera y de eso nos sentimos también muy orgullosos”, corrobora.