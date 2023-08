El thriller psicológico con Mario Casas que te va a obsesionar y solo dura hora y media

RTVE Play tiene un amplio catálogo lleno de películas, series y documentales para ver y poder disfrutar. Uno de los géneros más consumidos por los suscriptores es el de los thriller psicológicos y el filme No matarás, protagonizado por Mario Casas, es una de las mejores que se encuentran en la plataforma de streaming. No matarás es una película que se estrenó en el 2020, pero hace poco tiempo llegó a RTVE Play y ya está siendo una de las producciones más consumidas. La cinta, por la que Casas ganó su primer Goya a Mejor actor, tiene una duración de 90 minutos y tiene en la dirección a uno de los directores del momento, David Victori (El pacto, Sky rojo, El hijo de Caín).

Al llegar el guion a sus manos, Mario Casas no dudó ni un segundo en sumergirse en el proyecto. “Nunca había hecho un personaje así y me encantó el reto. Es el thriller que siempre he querido hacer”, confesaba. Barcelona es escenario de No matarás. Una inquietante historia que se plantea si una persona corriente podría llegar a traspasar todas las líneas rojas ante una situación que le pone al límite. Victori reconoció que siempre pensó en Casas para este papel. "Creo que es la metamorfosis de su personaje, solo a través de los ojos de Mario el público vivirá desde la verdad. Verle transformándose en este personaje está siendo una experiencia muy potente e inspiradora". Tan inspiradora que logró su primera nominación y su primer Goya por este papel.

¿De qué va? La película cuenta uno de los días más axfisiantes y tortuosos que va a vivir Dani, el protagonista al que da vida Mario Casas, un buen chico que durante los últimos años se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo. Tras la muerte de éste decide retomar su vida y se prepara para un largo viaje, pero entonces conoce a Mila (Milena Smit) una chica inquietante y sensual. que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de este encuentro llevarán a Dani a plantearse cosas que jamás habría imaginado. Mario Casas interpreta a un buen chico que conoce a una inqiuetante mujer