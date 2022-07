Mario Casas le da este valioso consejo a su hermano pequeño

Mario Casas y su hermano Óscar tienen una relación que muchos envidiarían. Ambos comparten oficio y son dos de los hombres más atractivos del cine español del momento, pero lejos de competir y comparase, Mario y Óscar se alegran de cada éxito que consiguen y siempre que pueden muestran su admiración mutua. Así ha ocurrido en una de las últimas publicaciones de Mario Casas.

Óscar Casas está inmerso en la promoción de Hollyblood (2022), película participada por RTVE con la que ha logrado su primer papel como actor protagonista y que llega a los cines este 22 de julio. El film, una comedia romántica en la que trabaja junto a Isa Montalbán (Totem Loba) y Jordi Sánchez (La que se avecina), es una divertida parodia que homenajea al cine clásico de vampiros.

Este miércoles, durante su preestreno, Mario ha acompañado a su hermano para brindarle todo su apoyo, como ya ha hecho en otras ocasiones. Un momento muy especial que ha capturado con su móvil y ha compartido en redes junto al cariñoso mensaje: “Orgulloso de ti brotheeel”. No sabemos si, quizá, también les acompañaba Aura Garrido, la actriz española con la que le han pillad besándose esta semana, según publica la revista ¡Hola!

Mario Casas comparte un momento del preestreno de la nueva película de su hermano

El hermano pequeño de Mario Casas siguió sus pasos en el mundo de la interpretación en 2007, con su aparición en la película de El orfanato. Allí, un jovencísimo Óscar Casas interpretaba el papel del pequeño Tomás de Juan Antonio Bayona, demostrándonos las buenas dotes para la interpretación del artista.

Ahora, 15 años después, el actor gallego continúa triunfando en cine y en la televisión, donde le vemos visto en series como Cuéntame cómo pasó. Durante todo este tiempo, Óscar no duda en hablar sobre su hermano y no le importa la etiqueta de “ser hermano de” porque lleva tiempo demostrando su talento. Ambos hermanos, de hecho, ya han trabajado juntos en películas como Fuga de cerebros o Intacto. Un proceso en el que el hermano mayor siempre le ha ayudado al pequeño a abrir nuevas puertas.

Desde que comenzó en el mundo de la interpretación, Óscar asegura que su hermano Mario ha sido “un apoyo constante a nivel psicológico”. También a nivel técnico, como por ejemplo ocurrió durante la preparación de su personaje en Hollyblood. “Nos tiramos bastante tiempo en casa, durante unas horas ensayando varias escenas y me ayudó a crear ciertos gags de mi personaje”, comenta Oscar a este medio.

El actor asegura que gracias a su hermano su camino “está acolchado”. “Mario me hace evolucionar desde un lugar más sano, el tiene un equipo de coach que también me ayuda mí”, cuenta Oscar. Una ayuda con la que su hermano Mario no contó cuando estaba comenzando en el mundo del cine y que le apremia a valorar. “Mi hermano tuvo que aprender a base de hostias, cayendo y aprendiendo a levantarse”, añade.

Por eso su hermano le aconsejó que valorase un apoyo así, algo que “ojalá hubiese tenido él”, recordaba Oscar. Lo cierto es que cuando habla de su hermano, Oscar solo tiene palabras de agradecimiento. “Soy su hermano pequeño, hay algo muy grande ahí, así lo veo desde mis ojos, es muy bonito, además de que me aporta muchísimo”, comenta.