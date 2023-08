Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Viernes 4 de agosto

El viernes 4 de agosto, España se prepara para el Mundial de Baloncesto con un partido contra Venezuela y RTVE te ofrece la oportunidad de presenciarlo. Pero eso no es todo, cada tarde tienes una cita con La Promesa. Además, para los amantes de la acción, La 1 emeite en el horario del prime time Los Mercenarios. En La 2, podrás ver la película El grito en el cielo, en el programa Historia de Nuestro Cine.

Como cada tarde, un nuevo capítulo de La Promesa dejará a los fanáticos de la serie en vilo hasta el próximo lunes. Un capítulo cargado de dramatismo, romances y traiciones que tienes que ver. Martina busca estrechar su relación con Curro , pero entre ellos las cosas están tensas. Ante esta situación, Curro busca consejo en Jana , con quien guarda una amistad. Sin embargo, las cosas no se relajan para Jana , ya que su relación con Abel , el médico amigo de Manuel , parece no cuajar.

22:06 horas, en La 2: El grito en el cielo

Si no te apetece ver baloncesto, no te preocupes, en La 2 te presentamos una historia llena de intrigas y conflictos: El grito en el cielo. La protagonista. Miranda Vega, es una presentadora de televisión cuyo programa está en declive. Pero los problemas de Miranda no terminan ahí, ya que tratan de sustituirla. Este filme promete emociones intensas y situaciones inesperadas. No te pierdas esta historia cargada de drama y humor en La 2.