'Senderos con Juan y Migas' es un programa innovador. Ya lo fue cuando comenzaron, en 2016, con su primer viaje en autocaravana. Juan y Migas eran unos chavales: solo hay que ver los programas de entonces.

Aquel fantástico primer viaje de nuestros amigos comenzó en Pilsen, en la República Checa. Atravesaron Alemania, pasaron por Bélgica, Holanda… Y ya sin su autocaravana, visitaron la selva amazónica de Colombia, se perdieron en Malta, se aventuraron en los fiordos de Noruega, atravesaron Jordania, Israel… Todo quedó reflejado en la primera temporada de 'Senderos del mundo' y fue el inicio de un formato simpático, atractivo y novedoso que ha superado todas las expectativas con su spin off.



Porque, efectivamente, 'Juan y Migas' es una secuela de aquellos primeros programas que nos llevaron por decenas de destinos por España y medio mundo.

Juan y Migas tienen un poder de atracción incuestionable. Es curioso, ver a un hombre cuál vikingo, de más de 1,90 y en torno a los 95 kilos, con un perrito como Migas… Es, sencillamente, encantador

Todo esto se percibe en cada capítulo, pero os destacamos seis razones por las que 'Senderos con Juan y Migas' os encantará.

Cuando Juan y Migas comenzaron sus viajes en autocaravana no había tanta afición como ahora. Estamos muy seguros de que han tenido que ver mucho en este auge, pandemia mediante. Sus aventuras transmiten espontaneidad, naturalidad y, sobre todo, mucha libertad y buenrollismo. Vivir con la casa a cuestas es un regalo. El programa versa sobre la vida misma y vemos momentos tan sencillos y cotidianos como hacer unas salchichas en medio de un bosque enigmático, mientras la lluvia retumba en todo el vehículo.

Pero, aparte de todos esos imprevistos, Juan y Migas es un programa de viajes, porque nos muestra rincones realmente impresionantes . Con Juan y Migas no vamos a conocer lo que explica una guía o un post de la red social de moda: vais a toparos con lugares que os dejarán con la boca abierta. Siempre habrá problemas en un periplo de miles de kilómetros, claro, pero os aseguramos que Juan y Migas son muy buenos para encontrar soluciones.

Si te gusta viajar a tu manera, este es tu programa. Juan y Migas tienen un modo de vida que muchos envidiamos: viajar, viajar, viajar… ¿Y sin preocupaciones? Cuando nuestros amigos partieron del pueblo de Juan, Monesterio, en Badajoz, solo tenían claro que irían hacia el este y así, poder llegar al Lejano Oriente. Pero claro, como en la vida misma, también en un viaje, por muy idílico que parezca, hay problemas que deben resolver y muchos obstáculos que sortear: una caída a un río, un sendero de vértigo, Luis -el cámara-, que quiere irse a casa… Pero con lo que no contaban era con acabar el viaje abruptamente. Se estropeó el motor de la autocaravana, justo cuando atravesaron la frontera entre Montenegro y Albania.

Juan y Migas es un programa de aventuras

Juan y Migas es un programa de aventuras . Es, quizá, lo que mejor define los viajes en autocaravana de Juan y Migas. La aventura entendida como '¡ a ver qué sucede ahora! ', porque raramente sabemos qué va a pasar y cómo. No lo saben ni los propios protagonistas, y esto se nota en el estilo fresco de una narrativa espontánea, dinámica y divertida.

¡Nuestros amigos también tienen su propia canción! La compuso Juan y se llama 'Y me decías te quiero' , y cierra cada capítulo del programa. Cuenta, cómo no, un viaje en autocaravana y lo bonita que es la vida, pase lo que pase.

¿Piensas que el perro es el mejor amigo del ser humano? De verdad, estás tardando en ver el programa. Migas ha sido un antes y un después en la televisión. No es broma. Cuando comenzaron a rodar allá por 2016, no había constancia de ningún programa en TV, donde un perrito fuera protagonista. Todo surgió de manera natural y espontánea. Juan iba a presentar el programa, solo, y se preguntó: “Pero, ¿dónde dejó a Migas mientras me voy a grabar?” La respuesta estaba clara: Migas se tiene que ir de viaje.

La amistad de Juan y Migas es incondicional. En cada capítulo vivimos momentos entrañables y divertidos. Juan y Migas no pueden estar separados ni un momento y se entienden a las mil maravillas.