Hola, soy Juan. Os escribo esto justo después de llegar de pasear con Migas. Nos hemos aventurado en un espléndido bosque mixto de hayas, robles y tilos. Nos encanta pasear, sobre todo en los días de lluvia o nieve, como hoy, aunque Migas llegue hecho un trapo a la autocaravana. En realidad, son los días que más disfrutamos del campo.

Juan y Migas, 12 años de aventuras juntos. RTVE

Quizá nos hayas visto juntos en Senderos con Juan y Migas (Domingos a las 20:40 horas en La 2) o quizás no, pero tengo que deciros que llevar nuestra amistad -la que tengo con Migas- a la televisión es todo un honor; una suerte poder compartir con Migas este trepidante viaje que comenzamos en mi pueblo, Monesterio (Badajoz) y terminaremos, si todo sale bien, en Estambul. Porque sí, has leído bien, aún estamos de viaje y nos falta un trecho para llegar a Turquía, así que no sabemos cómo terminará este periplo de más de 20.000 kilómetros que nos llevará por 15 países. A ver si aguanta la autocaravana, porque la veo resentida y se encienden “lucecitas” de vez en cuando en el cuadro de mandos. En fin, ya veremos, aunque no parece nada grave.

Ya que en el próximo capítulo dejamos Extremadura, mi tierra, Migas y yo hemos pensado en confeccionaros una lista de 10 sitios chulos de Extremadura que hemos visitado en nuestro viaje en autocaravana, de sur a norte.

La verdad es que hay mucho más en la encantadora región extremeña y no cabría en esta lista, pero destacamos los 10 puntos más reseñables que nos han cautivado en los 500 kilómetros que hemos recorrido en Extremadura.

#1 Comarca de Tentudía y Monesterio Monesterio, mi pueblo natal, es un paraíso rodeado de montañas que superan los 1.000 metros de altitud y cuenta con profundos bosques de pináceas, castaños, robles y encinas. Una suerte de parajes repletos de extensos senderos, primitivos caminos y estrechas veredas. Juan y Migas de ruta por Monesterio, en Extremadura. RTVE La legendaria Vía de la Plata y el Camino de Santiago pasan por aquí. ¡Además, se come de lujo! Jamón y Cerveza de Monesterio entre lo más reseñable de la gastronomía monesteriense.

#2 Mina de La Jayona Jero García Jero García cropper La Jayona es una antigua mina de hierro que cesó su actividad a principios del siglo XX. Con el paso del tiempo, las peculiares condiciones de humedad y temperatura han dado lugar a un espacio muy diverso con flora y fauna abundantes. Las galerías de la mina se han convertido en una especie de jardín botánico y desde el inicio del recorrido se pueden apreciar los sonidos de las numerosas aves que acoge este singular hábitat. Nos encantó el “silencio” de la Mina de la Jayona que puedes ver (y oír) aquí.

#3 Tierra de Barros y Hornachos Entre enormes extensiones de viñas y olivos, se encuentra Hornachos, un bonito pueblo que se derrama en la ladera sur de Sierra Grande, la cual ocupa una extensión de más de 12.000 hectáreas. Declarada Zona de Especial Protección para las Aves y Zona de Interés Regional, es un lugar perfecto para practicar senderismo y subir a las crestas y peñones a más de 900 metros de altitud. Rutas históricas como la Senda Moruna permiten disfrutar, además, de las vistas del antiguo castillo musulmán. Migas y yo hicimos seis horas de ruta, pero puedes configurar el sendero a tu medida. Hornachos, bonito pueblo, situado en la ladera sur de Sierra Grande, está declarada Zona de Especial Protección para las Aves y Zona de Interés Regional. RTVE

#4 El entorno de Alange y su pasado romano A escasos 20 kilómetros de Mérida se encuentra el pueblo de Alange y su emblemático embalse, custodiado por el impresionante castillo que se erige sobre el Cerro de la Culebra. Las vistas desde allí son brutales. Sin duda, uno de sus mayores atractivos es el balneario de origen romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las termas romanas conviven con restos árabes, bañeras de mármol del siglo XIX y las modernas instalaciones hidrotermales. Modernas instalaciones hidrotermales. RTVE

#5 Mérida, capital de Extremadura Atravesada por los ríos Guadiana y Albarregas, al norte de la provincia de Badajoz, se extiende la ciudad de Mérida, capital de Extremadura. Esta histórica a la par que moderna urbe, que hoy alberga a unos 60.000 habitantes, conserva las huellas de su esplendoroso pasado en época romana. El conjunto arqueológico de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, puede presumir de un icono de fama mundial: el Teatro, que alberga desde 1933 el reconocido Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

#6 El Anillo y el Embalse de Gabriel y Galán En la comarca histórica de Tierras de Granadilla, al norte de la provincia de Cáceres, se encuentra El Anillo, el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural.

Centro Internacional de Innovación Deportiva "El Anillo" RTVE Se trata de una impresionante estructura circular de más de 600 metros ubicada en una península del embalse que recibe el nombre del poeta José María Gabriel y Galán. Este espacio está destinado al estudio y la especialización deportiva. Embalse de Gabriel y Galán desde El anillo. RTVE En los alrededores, multitud de senderos permiten disfrutar del entorno de este embalse construido a mediados del siglo XX y que remansa las aguas del río Alagón. Migas y yo disfrutamos esa jornada avistando aves: garzas reales, cormoranes, cigüeñuelas…

#7 Granadilla Declarado como Conjunto Histórico-Artístico, este municipio deshabitado se sitúa sobre un cerro, convertido en península tras la construcción del embalse de Gabriel y Galán. Vista del pueblo de Granadilla RTVE Cuando las aguas inundaron el valle del Alagón los vecinos fueron desalojados debido al aislamiento en que quedaría la aldea. Sus enigmáticas calles aún conservan el eco de la vida que albergó el pueblo hace tan solo algunas décadas. Imprescindible visitar el castillo construido por el Duque de Alba en el siglo XV y ofrece una vista sin igual de la villa. Recorrer sus calles con Migas fue muy reconfortante.

#8 Ruta de Alfonso XIII: Majá Robledo y el Mirador de la Pregonera La Ruta de Alfonso XIII rememora el viaje que realizó el monarca en el año 1922 para conocer, de primera mano, la situación precaria en la que vivían los vecinos de los valles de Las Hurdes. Se trata de una ruta de unos 24 kilómetros y desniveles acumulados que llegan a los mil metros. En el entorno de Majá Robledo se puede disfrutar del mirador de la Pregonera, situado a aproximadamente 1.500 metros de altitud y con una espectacular vista de 360 grados de la sierra de las Hurdes. Por cierto, Migas le encantó y se aparca bien, si vas en autocaravana, durante todo su recorrido.

#9 Las Hurdes: Desde Ladrillar hasta Ríomalo de Abajo Desde Majá Robledo, Migas y yo tiramos hacia Ladrillar, uno de los pueblecitos de la comarca de Las Hurdes que conserva las estructuras de las tradicionales casas hurdanas. Los pasadizos, arcos y estrechas callejuelas se suceden en las angostas calles, ya prácticamente deshabitadas, y mantienen su singular arquitectura. Las Hurdes: Desde Ladrillar hasta Ríomalo de Abajo RTVE En este tramo, la Ruta de Alfonso XIII se solapa con el Camino Mozárabe nuevamente para dirigirse hacia uno de los espectáculos naturales más famosos del norte de Extremadura: el meandro del Melero.