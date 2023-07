Refréscate este verano con la programación de RTVE Play. Cine, series y documentales que puedes ver dónde y cuándo quieras desde el móvil o en la televisión. Si ya has devorado todas las temporadas de la serie británica de éxito In My Skin y el último true crime de la temporada, Los Bamber: Asesinato en la granja, esta semana puedes lanzarte de lleno al estreno de Unforgotten, una serie policial que arrasó en Reino Unido y que ahora aterriza en nuestra plataforma. Por supuesto, el catálogo de cine de RTVE Play sigue creciendo, este viernes se incorpora a la amplia lista de películas La vida alegre, una de las películas más dulces y conmovedoras de Verónica Forqué. Además, no te pierdas las nuevas etapas del Tour de Francia y todas las novedades de nuestros nuevos canales.

Martes, 18 de julio Alfredo Landa y Concha Cuetos protagonizaron en los 80 una de las series más aclamadas y exitosas de la televisión: Tristeza de Amor. Una serie del Archivo de RTVE que ahora se reincorpora a la plataforma con más calidad de imagen. Ambientada en una emisora de radio, se abordan temas sobre el periodismo, tramas políticas y de amor. Todo comienza en la COI, una cadena radiofónica que se encuentra preparando un nuevo programa nocturno. En el equipo contratado para realizarlo figuran como locutores dos viejos conocidos de los oyentes: Ceferino Reyes (Alfredo Landa) y Carlota Núñez (Concha Cuetos). En el reparto también encontramos a Carlos Larrañaga o a una jovencísima Emma Suárez.

Miércoles, 19 de julio Una nueva serie aterriza en el catálogo de RTVE Play. Se trata de Unforgotten, una producción policiaca de ITV en Reino Unido que llega a la plataforma de vídeo bajo demanda para dejarnos estupefactos delante de la pantalla. Es toda una joya que se llevó, en 2016, el Premio BAFTA a mejor interpretación secundaria, además de acompañarle unas críticas de lo más brillantes. Es perfecta para los amantes del thriller y del suspense, como es el caso de los seguidores incondicionales de otras series como Line of Duty. Las tramas se vertebrarán en su justa medida para que todo cobre un sentido adictivo e inesperado, algo que se podrá ver completamente gratis en RTVE Play. 00.20 min 'Unforgotten', el drama policial que triunfa en Reino Unido

Viernes, 20 de julio Los viernes son de cine con la llegada de un nuevo título de cine español al catálogo de Somos Cine, La vida alegre, una de las películas más conmovedoras y dulces de Verónica Forqué. La película nos cuenta la historia de Ana, una mujer que empieza a trabajar como médico en un centro de enfermedades de transmisión sexual a pesar de la oposición de su marido Antonio, también médico y asesor del ministro de Sanidad. En el centro, Ana entra en contacto con una serie de personajes marginales que acuden a su consulta. Además, nueva entrega de El último programa que rescata otra de las joyas de nuestro catálogo, La llamada. La ópera prima de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, que abrió una de las trayectorias cinematográficas y audiovisuales más interesantes del momento en el cine. Protagonizada por Anna Castillo y Macarena García, la película nos lleva a un campamento de verano en el que una joven se descubre a sí misma. Macarena García en 'La llamada' (2017)

Deportes: Tour y Mundial Femenino de Fútbol Esta semana, sigue disfrutando en RTVE Play y en Teledeporte de la 110º edición del Tour de Francia. La competición tendrá un recorrido de 3.404 km y pasará por los cinco macizos montañosos galos. Todo ello narrado por Carlos de Andrés y los comentarios del exciclista español Perico Delgado. Horario y dónde ver en TV gratis las etapas del Tour de Francia 2023 Además, arranca el Mundial Femenino de Fútbol que se disputará en Australia y Nueva Zelanda desde el 20 de julio hasta el 20 de agosto. En RTVE Play podrás vivir los 25 principales partidos del torneo, uno por día de competición, incluyendo todos los encuentros que dispute la selección española, el partido inaugural, las semifinales y la final. RTVE emitirá la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 Además, realizará una amplia cobertura en televisión, radio y medios digitales, con un equipo de enviados especiales que cubrirán toda la competición en las diferentes plataformas de RTVE, con un especial seguimiento en los espacios informativos.