Para muchos, la llegada del buen tiempo es sinónimo de amigos, piscina y… ¡barbacoa! Y es que, ¿a quién no le gusta disfrutar de una de estas? Da igual si se hace con verdura o con carne, lo importante es encender bien la lumbre y disfrutar de deliciosos manjares rodeado de buena compañía. Por eso en Ahora o Nunca, el programa presentado por Mónica López, nos han dado las claves para disfrutar de una bbq perfecta.

¿Cuántas veces te ha tocado encender la barbacoa y has tenido que pedir ayudar porque has sido incapaz de hacerlo? ¡Tranquilo! En el magacín de la 1 han desvelado el remedio perfecto para que eso no ocurra y los trucos para encender la lumbre a la primera.

Usar un buen combustible El primer paso es el combustible, es decir, la leña. En este contexto, la de encina tiene alto poder calorífico y deja muy buenas brasas para cocinar barbacoas. Cuesta un poco más tiempo encenderla, pero dura mucho: “También se puede usar roble o naranjo, que se usa para hacer paellas, porque tiene un fuego muy vivo”, asegura la presentadora. Cómo preparar un costillar a la barbacoa y que quede jugoso e irresistible Aunque, lo más habitual en las barbacoas es usar carbón vegetal, es decir, leña calentada entre 400ºC y 700ºC, casi sin oxígeno, para que no se agote. El resultado es carbono en un 98%. El poder calorífico del carbón vegetal suele ser superior al de la madera y se enciende más rápido: Para encenderlo, según han explicado en el espacio de RTVE, se hace un montículo con el carbón vegetal con un hueco, una especie de volcán. Dentro del hueco se mete el material de encendido, que puede ser hojarasca o bolas de papel (también se usan piñas, porque tienen resina natural, que facilita el encendido). Aunque, lo más cómodo es usar pastillas de encendido, que están hechas con madera reciclada y parafina. También es muy importante la ventilación: “cuanto más oxígeno, mejor quema”, asegura Mónica López, que recomienda usar un abanico, un cartón o un soplador, para ello.