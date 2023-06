Mejor película, mejor actor protagonista, mejor actriz protagonista, mejor director y mejor guion adaptado. El silencio de los corderos fue la gran ganadora de la gala de los Oscar de 1992, en la que Billy Crystal, el presentador de la ceremonia, llegó incluso a disfrazarse de Hannibal Lecter. La película, sin embargo, venía rodeada por una gran polémica, con manifestaciones que criticaban la representación que se hace en la película de las personas trans. El documental Jodie Foster, Hollywood en la piel, ya disponible en RTVE Play, se detiene en este momento de la carrera de la actriz.

La acusación contra El silencio de los corderos

Jodie Foster, que había crecido entre los focos, no era la primera opción para interpretar a Clarice Starling, la agente en formación del FBI que protagoniza El silencio de los corderos, sino Michelle Pfeiffer. "Para mí esta es la historia de una mujer joven que intenta salvar la vida de otra mujer y hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo", le dijo Jodie Foster al director Jonathan Demme. Él no podía estar más de acuerdo. Su adaptación del best seller de Thomas Harris se ha convertido en un clásico, aunque en aquel momento su éxito estuvo empañado por la polémica, todo por la imagen de un personaje de la película.

Clarice Starling recurre en la cinta a Hannibal Lecter para conseguir información que la ayude a atrapar a un asesino en serie conocido como Buffalo Bill, quien ya ha asesinado a varias mujeres. Activistas de la organización Queer Nation aseguraban que la representación de este asesino, al que interpretaba el actor Ted Levine, demonizaba a la comunidad trans. Sin embargo, en vez de criticar al director de El silencio de los corderos, al guionista o siquiera a Ted Levine, los comentarios se centraron en Jodie Foster.

"Lo hacen porque ven la oportunidad de obligarla a salir del armario, es decir, a exponer abiertamente su orientación sexual porque desde hace tiempo corre el rumor de que es lesbiana y pegan carteles en Nueva York", explica la crítica de cine B. Ruby Rich en Jodie Foster, Hollywood en la piel, ya disponible en RTVE Play. "Para mí fue misoginia en un 90% y política el otro 10%, una política mal orientada", opina tajante la experta.