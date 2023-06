Jodie Foster, Hollywood en la piel Disponible hasta: 07-03-2025 08:00:00 Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12) Sub VO

Sinopsis Desde su condición precoz como sex symbol hasta su consagración como cineasta, la historia de Jodie Foster trata sobre una lucha feminista, librada dentro y fuera de la pantalla. Una mujer cerebral de habla francesa entre las tontas de Hollywood: el enigma de Jodie Foster es difícil de resolver. Sus primeros años cuentan una historia diametralmente opuesta a su imagen actual: era una niña demasiado influenciada por las imágenes y la industria del cine. En sus películas más queridas, ya sea Silence of the Lambs o Panic Room, es la encarnación de la singularidad: una belleza fría, un ícono que desafía todos los códigos del glamour de Hollywood. Hermosa pero nunca pasiva, heroica pero no masculina, sexual pero no erotizada: cultiva su sutil y paradójica androginia de película en película.

Ficha técnica Dirigido por Camille Juza, Yal Sadat Géneros Biografías Año de Producción 2021