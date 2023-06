Buddy, la historia del hermano de Jodie Foster: su primer 'rival'

Ser una estrella infantil en Hollywood no es nada fácil: Amanda Bynes, Macaulay Culkin... También Jodie Foster, que empezó con apenas tres años a trabajar en la industria que después la llevaría a lo más alto. No fue la única de la familia que probó suerte en este campo, también su hermano mayor Buddy Foster, al que acompañaba el día que hizo su primer casting y consiguió su primer trabajo en un anuncio de protectores solares. Su madre Evelyn Brandy Foster quería que sus hijos se ganaran la vida como actores y hacía de su manager tras separarse de su marido y padre de sus primogénitos, Lucius Foster. Es este y otros muchos más temas relacionados con su vida personal y profesional habla la actriz en el documental Jodie Foster, Hollywood en la piel, disponible a partir de hoy en RTVE Play. Donde y cuando quieras, además, ¡es gratis!

Aunque su carrera terminó, no desapareció. Su nombre siguió vinculado al de su hermana, con quien no se llevaba muy bien . Lo que terminó destruyendo su relación fue la publicación de una biografía escrita por Buddy.

Buddy Foster , el tercero de los cuatro hijos que tuvo el matrimonio, comenzó su carrera en el mundo de interpretación a los ocho años y era conocido por sus papeles en varias series de televisión a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, como por ejemplo Mayberry RFD , donde daba vida a un personaje habitual. Se convirtió en una estrella infantil, pero su carrera quedó estancada, mientras la fama de su hermana no dejaba de crecer . Su relación cambió desde que Jodie le robó e papel en aquel anuncio. La última vez que vimos a Buddy en la pantalla fue en 1980, cuando tuvo un pequeño papel en la película Foxes , protagonizada por Jodie Foster, la niña prodigio que acabó sustentando a la familia con su salario.

La mala relación de Jodie Foster con su hermano

Buddy Foster siempre fue una especie de oveja negra de la familia. En 1997, escribió el libro Foster Child , en el que narra desde su relato de la supuesta tormentosa infancia, tanto de Jodie como suya, hasta el papel de su madre en sus carreras. En el libro, además, habló de la orientación sexual de su hermana, alegando que era lesbiana, y que su madre tenía una relación con otra mujer. En la publicación, Buddy Foster también reconoce su adicción a las drogas. "L o que van a encontrar es un trasfondo psicológico y sociológico de esta familia", así hablaba del libro el propio autor.

Buddy Foster, hermano de Jodie Foster